“Ayrılmakta serbest”: Getafe Başkanı Angel Torres, Lugano yenilgisinin ardından Jose Bordalas'ın transfer taleplerini sert bir dille geri çevirdi

Getafe Başkanı Angel Torres, takımın Konferans Ligi'nde Lugano'ya aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından teknik direktör Jose Bordalas'a sert tepki gösterdi. Bordalas'ın yönetimi transfer vaatlerini yerine getirmemekle açıkça suçlamasıyla Coliseum'daki gerilim doruğa çıktı.

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Coliseum'da gerilim tırmandı

Getafe'nin Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında Lugano'ya 5-2 yenilmesinin ardından kulüpte hava iyice gerildi. Maçın hemen ardından Bordalas, kulüp yönetimine ve bu sezon için oluşturulan kadronun derinliğine ilişkin duyduğu büyük hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Teknik direktör, daha önce de üç günde bir maç oynamanın zorluğuna dikkat çekmişti.

Bordalas, takımının kurulmasına ilişkin verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Bu açıklama, teknik direktör ile yönetim arasındaki anlaşmazlığı kamuoyu önüne taşıdı. Bordalas, gergin geçen maç sonu basın toplantısında, “Kandırılmış hissediyorum çünkü her yıl verilen sözler yerine getirilmedi. Öfkeliyim. Mayıs ayından beri uyarıyorum: Üç günde bir maç oynayacağımız için çok zor bir sezon olacaktı. Bunun için yeterli kadromuz olmadığı ortaya çıktı” dedi.

Angel Torres'ten teknik direktöre yanıt

Getty Images

Kulübün tepesinden gelen yanıt hızlı ve sert oldu. Torres, teknik direktörün şikâyetlerine yanıt vermek için yalnızca Cadena SER'e konuştu ve Bordalas artık kulüpte mutlu değilse ayrılabileceğini açıkça belirtti. Torres, teknik direktörün sözleşme görüşmelerinde veya yaz transfer döneminde yanıltıldığı iddiasını reddetti. Bordalas'ın Madrid merkezli takıma dönerken kendisini neyin beklediğini çok iyi bildiğini savundu.

Başkan, “İstediği için imzaladı. Her hâlükârda ayrılmakta özgür. Madem bu kadar kötüyüz, ne yapabiliriz? Burası Getafe” dedi.

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“Anlamadığım şu: Mutsuzsan ve ben de bunu zaten biliyorsam burada ne işin var? Onu kandırdığımı söylemek... 30 yılın ardından bana onu kandırdığımı söylemek için insanın yüzünün beton gibi olması gerekir. Ama yapması gereken, oyuncuların ona saygı duyduğu gibi oyunculara saygı duymak.”

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Başkan kadronun derinliğini savundu

Torres ayrıca teknik direktörün kadrodaki oyuncuların kalitesine ilişkin değerlendirmesine karşı çıktı. Bordalas, kadroyu Avrupa ve lig maçlarının gerektirdiği yük için yetersiz görürken başkan, bu grubun kulübün yakın tarihindeki en güçlü kadrolardan biri olduğuna inanıyor. “Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi kadro” dedi.

Torres, mevcut anlaşmazlığın küçük bir mesele olduğunu söyleyerek oyuncuların sahada gösterecekleri performansla teknik direktörün olumsuz değerlendirmelerini boşa çıkaracağına inandığını belirtti. Bu açıklamalar hakkında kadroyla özel bir görüşme yapmadığını doğrulayan Torres, durumun yatışmasını beklemeyi tercih ediyor.

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Gözler Bilbao maçında

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Önlerinde zorlu bir Bilbao deplasmanı varken, hoşnutsuzluğunu açıkça dile getiren Bordalas üzerindeki sonuç alma baskısı da artıyor. Başkan, Lugano karşısında alınan ağır yenilgiyi geride bırakmak için hem teknik ekipten hem de oyunculardan profesyonel bir karşılık bekliyor.

Torres sözlerini, “O böyle düşünüyor; şimdi oyuncular yanıldığını gösterecek, hepsi bu. Sonra da çalışma zamanı. Yapmamız gereken Bilbao'da kazanmak, hepsi bu” diyerek tamamladı.