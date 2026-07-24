Ayrılık talebinin ardından: Arsenal, Guimaraes'i kadrosuna katmak için dev bir teklif hazırlıyor

Arsenal, yaz transfer döneminde güçlü hamlelerini sürdürüyor ve sezonun en dikkat çekici transferlerinden birini hedefine koydu. Londra ekibi, Newcastle United'ın kaptanı Bruno Guimaraes ile anlaşmak için çabalarını yoğunlaştırdı; bu adım, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki rekabeti kızıştırabilir.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre Arsenal, Newcastle United'ın kaptanı Bruno Guimaraes ile anlaşmak için 70 milyon sterlin değerinde resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Arsenal, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı önceliklerinin başına koyuyor ve Brezilyalı milli oyuncu, teknik direktör Mikel Arteta için en öne çıkan hedef konumunda.

Newcastle, kaptanını bu yaz satmayı reddeden tutumuna sıkı sıkıya bağlı kalsa da Arsenal yönetimi, 70 milyon sterline ulaşan bir mali teklifle Newcastle'ın tavrını sınamaya hazırlanıyor.

Daha önce aracılar üzerinden yürütülen dolaylı görüşmeler, Premier Lig şampiyonunun 60 milyon sterline yakın bir teklif sunmaya hazır olduğuna işaret etmişti; ardından kulüp, Newcastle'ı ikna etmeye çalışmak için mali değeri yükseltmeye karar verdi.

Habere göre Guimaraes, "Emirates" sahasına transfer olma isteğini Newcastle yetkililerine iletti; bunun da bu hafta içinde iki taraf arasındaki müzakerelerin hızını artırması bekleniyor.

Arsenal transfer döneminde sakin bir başlangıç yapmasına rağmen kulüp, dün (Perşembe) Club Brugge kanat oyuncusu Christos Tzolis ile 34 milyon sterlin karşılığında anlaşmayı tamamladı.

Ayrıca Londra ekibi, geçen sezonu Bayer Leverkusen'den kiralık geçiren defans oyuncusu Piero Hincapie ile 34 milyon sterlin karşılığında transferi nihai olarak sonuçlandırdı; bunun yanı sıra kaleci Ilan Meslier'i de bonservissiz transfer etti.

Buna karşılık Arsenal, 117 milyon sterlin değerindeki bir transferle Chelsea'ye geçen Morgan Rogers'ın hizmetlerini almayı başaramadı.

Mikel Arteta, İngiliz forvete büyük bir hayranlık besliyor ve onu yaz döneminin en öne çıkan hedefleri arasına koymuştu; ancak Arsenal yönetimi, Chelsea'nin sunduğu devasa mali teklife karşılık vermeyi reddetti; bu da Aston Villa'yı oyuncuyu satmaya onay vermeye itti.

The Sun gazetesinin aktardığına göre Arsenal yönetimi, transfer penceresi kapanmadan önce kadroyu güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor; kulüp bir defans oyuncusu, bir orta saha oyuncusu ve bir forvet transfer etmeyi hedefliyor.

Özellikle William Saliba'nın sırt sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesinin ardından Ezri Konsa, savunma hattını güçlendirmek için en öne çıkan adaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca geçen ayın sonunda Manchester City ile sözleşmesi biten John Stones da kulübün masasındaki seçenekler arasında yer alıyor.

Hücum hattında ise Arsenal, Julian Alvarez ile anlaşma ilgisini sürdürüyor; ancak Atletico Madrid, gerek açıkça gerekse perde arkasında tutumuna sıkı sıkıya bağlı kalarak Arjantinli forvetin satılık olmadığını vurguluyor.

Öte yandan Fransız Bradley Barcola, mevcut transfer döneminde Paris Saint-Germain'den ayrılabilir; ancak Liverpool, şimdilik transferi sonuçlandırıp oyuncunun hizmetlerini almaya en yakın takım olmayı sürdürüyor.