Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Alman teknik direktör Jens Wiesing'in takımın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle yeni bir maceraya başladı.

Al-Ittihad, yeni Alman teknik direktörü Jens Wiesing yönetimindeki ilk hazırlık maçında bugün salı günü Güney Afrika ekibi Orlando Pirates ile İspanya'nın Marbella şehrindeki dış kampında karşılaşıyor.

Wiesing, Al-Ittihad ile ilk on birini açıkladı ve hücum hattında Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby ve Suudi kanat oyuncusu Abdulrahman Al-Aboud yer aldı.

Bu gelişme, Faslı forvetin gelecek sezon takımdan ayrılmaya yaklaştığını, özellikle de Maghreb de Fès kulübüne transfer olabileceğini öne süren bazı basın haberlerine rağmen yaşandı.

Maghreb de Fès, mevcut yaz transfer döneminde Mısır ekibi Al-Ahly'ye katılan yıldızı Soufiane Bouftini'nin ayrılığını telafi etmek için yeni bir forvet arıyor.

En-Nesyri, geçtiğimiz kış transfer döneminde Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a katılmıştı, ancak 18 maçta yalnızca 8 gol atarken bir de asist yaptı.