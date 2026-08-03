Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'in geleceği, hayalini gerçekleştirmek için bu yaz Rojiblancos'tan ayrılmak istediğini açıkladığı andan itibaren yaz transfer döneminin en dikkat çeken hikâyelerinden biri olarak görülüyor.

Geçtiğimiz dönemde birçok basın raporu, Alvarez'in, Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için bir santrfor arayan Barcelona'ya katılmak istediğine işaret etti.

"Marca" gazetesi, Alvarez'in her milli takım oyuncusuna özel olarak hazırlanan kişisel antrenman programına başlamak için Atletico Madrid ile yeniden iletişime geçtiğini yazdı.

Dolayısıyla şu anda tatilde bulunan Alvarez, tatilinin son günlerini, ayın onunda antrenmanlara dönüp takıma katılmadan önce Atletico'nun belirlediği talimatlara uyarak geçirecek.

Gazete, Atletico Madrid'in, Arjantinli forveti Camp Nou'da kalmaya ikna etmek için kullanılan taktiklerden sabrının tükendiğine dikkat çekti. Bu durum, sonunda İspanya Futbol Federasyonu ve Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) bir şikâyette bulunulmasıyla sonuçlandı; Miguel Angel Gil'in Barcelona'dan gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini açıkça belirtmesinin ardından ise Alvarez'in durumu son derece karmaşık bir hâl aldı.

Alvarez artık iki seçenekle karşı karşıya: Ya Atletico'da kalıp, hakaret olarak gördüğü şey nedeniyle taraftarlarının öfkesiyle yüzleşecek ya da yurt dışından bir teklifle kulüp yönetimine başvuracak (Manchester City deneyiminin ardından Premier Lig artık tercih ettiği seçenekler arasında değil; İspanya La Liga'da kalmak öncelikli hedefiydi). Bu, kulübün onu satmayı reddeden tutumunu değiştirebilecek bir teklif olabilir.

Bazı tahminler, Alvarez'in kendisini antrenmanlara katılmaktan alıkoyabilecek bir meydan okuma girişiminde bulunma olasılığına işaret ediyor. Bu aşırı baskı yöntemi, forvetin menajerlerinden bu riski yönetme konusunda aldığı tavsiyeler göz önüne alındığında tamamen ihtimal dışı değil.

Bununla birlikte, Atletico Madrid'in antrenman talimatlarına uymaya başlayacağını belirtmesi (zira 1 Ağustos Cumartesi'den bu yana tatil yaptığı yerden antrenman yapıyor), dönüşünün doğal bir şekilde gerçekleşeceğini gösteriyor.

Bir başka mesele ise Barcelona'ya transferinin başarısız olmasının performansını nasıl etkileyeceği olacak; özellikle de Atletico Madrid'de kimsenin, Julian'ın davranışının takımdaki ilk günündeki gibi kusursuz ve profesyonel kalacağından şüphe duymadığı düşünülünce.

Atletico'nun anlaşmazlık sayfasını kapatma ve Julian'ın kırmızı-beyaz formayı giymeye devam etme isteğine rağmen, özellikle Premier Lig'den cazip bir teklifin Wanda Metropolitano'ya ulaşması hâlinde belirsizlik devam edecek. Bu, kulübü yıldızını elinde tutma kararını yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir; forvet ise transferin geleceği için en iyisi olduğunda ısrar ediyor.

Dolayısıyla, tüm bu belirsizliğin ortasında kesin olan tek şey, "Örümcek"in Atletico'nun gözetimi altında da olsa uzaktan halihazırda antrenman yaptığı gerçeğidir.