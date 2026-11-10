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Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Ayrılık söylentilerinin ardından: Hilal, Inzaghi'ye karşı dişlerini gösteriyor

Transfers
Al Hilal
S. Inzaghi
Premier Lig
Serie A
Suudi Arabistan
İtalya

Suudi kulübü için zor bir durum

Suudi Arabistan ekibi El Hilal, İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'yi önümüzdeki dönemde "Calcio"da teknik direktörlük yapmak üzere ayrılacağına dair çıkan söylentilerin ardından, ona karşı dişlerini göstermeye karar verdi.

Basında çıkan haberler, Inzaghi'nin gelecek sezondan itibaren yeni bir deneyim yaşamak amacıyla, mevcut sezon sonunda El Hilal ile sona erecek olan sözleşmesini yenileme niyetinde olmadığını doğrulamıştı.

Suudi "El Yevm" gazetesi, El Hilal içinden bir kaynağa dayandırarak, kulübün mevcut sezon sona ermeden İtalyan teknik direktörün sözleşmesini yenilemek için herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyeceğini doğruladı.

Gazete, Suudi kulübünün Inzaghi'nin sözleşme yenilemesini, mevcut sezon sonunda hedeflerine ulaşmasına, yani takımın mücadele ettiği kupaları kazanmasına bağladığını açıkladı.

Gelecek maçlar
NEF

NEF

AFC Şampiyonlar Ligi 1

23 Kas 2026

HIL

HIL

Aynı kaynağa göre, Inter Milan'ın eski teknik direktörü, geçen sezon kupa kazanamamasını yabancı oyuncuların kendi tercihi olmamasıyla açıklamış, bu durum ise tüm taleplerinin karşılandığı mevcut sezonda farklı olmuştu.

El Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ağır toplardan 3 yabancı oyuncuyla anlaşmış; Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi ve İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna katmıştı.

El Hilal mevcut sezonda güçlü bir performans sergiliyor; 27 puanla Suudi Ligi'nde lider konumda bulunuyor ve ikinci sıradaki El Nassr ile El Kadsiyah'ın 2 puan önünde yer alıyor.

Öte yandan, Inzaghi'nin takımı AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında Batı Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada bulunuyor ve zirvede yer alan El Ayn'ın yalnızca 3 puan gerisinde kalıyor.

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