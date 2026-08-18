İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin Suudi Arabistan Kralı Kupası'ndaki Necme maçından neden yoksun kaldığının gerçek sebebini açıkladı.

Wissing, bugün salı günü Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Suudi Arabistan Kralı Kupası'nın son 32 turunda iki takımı karşı karşıya getiren maçta İttihad'ı Necme karşısında 3-0'lık farklı bir galibiyete taşıdı.

Maça Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin tamamen yokluğu damga vurdu; kendisi ne ilk on birde ne de yedek olarak yer aldı. Bu durum, özellikle Bayer Leverkusen'in kendisini kadrosuna katma isteği göz önüne alındığında, ayrılma ihtimaline dair şüpheleri gündeme getirdi.

Ancak Wissing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ve Suudi Arabistan gazetesi "Şarku'l Avsat" tarafından aktarılan açıklamalarda bu haberleri yalanladı ve Diaby'nin dinlendirilmek amacıyla maçta yer almadığını doğruladı.

Şu açıklamayı yaptı: "Moussa Diaby'yi dinlendirmeye karar verdik. Elimde 23 oyuncu var ve her maçta oynamaya en hazır durumdaki oyuncuları seçiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımın performansından memnunum, galibiyeti hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik. Bu yüzden ortaya koyduğumuz oyundan memnunum ve şimdi bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor."

Hatırlatmak gerekirse, İttihad'ın bir sonraki maçı son derece zorlu olacak. Ekip, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Hulud karşısında 1-1'lik beraberlik tuzağına düştükten sonra, ligin ikinci haftasında Kadisiye'ye konuk olacak.