Nassr'ın kalecisi Nawaf Al-Aqidi, takımın Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçlarında forma giyemeyebilir.

Nassr, Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna yarın cumartesi günü, yeni sezonun ilk haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Fateh'i konuk ederek başlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Al-Aqidi'nin bu haftanın başında takım antrenmanları sırasında omzunda bir berelenme yaşadığını ve bunun Al-Fateh maçındaki katılımını tehlikeye attığını belirtti.

Nassr'ın Portekizli doktoru Carlos Miguel'in, Al-Aqidi'nin durumunu değerlendirdikten sonra, bugün cuma akşamı yapılacak maçın son antrenmanından önce oyuncunun maçta forma giyip giyemeyeceğine dair kararı vermesi bekleniyor.

Al-Aqidi, kulübün sözleşme yenileme şartlarını reddetmesinin ardından bu yaz transfer döneminde Nassr'dan ayrılmaya yakındı; adı resmi olarak netleşmese de Al-Fateh ve Al-Shabab kulüpleriyle anıldı.

Al-Aqidi'nin geçen sezonun ilk yarısında Nassr'ın ilk kalecisi olduğu, ancak Roshn Ligi'ndeki Al-Qadsiah ve Al-Hilal maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle yerini Brezilyalı Bento'ya kaptırdığı hatırlatılıyor.

Suudi kaleci, deneyimli kaleci Mohammed Al-Owais lehine kaybettiği yerini geri kazanarak A Milli Takım'ın kalesine geri dönebilmek için yeni sezonda daha fazla dakika almak istiyor.