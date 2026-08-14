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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Ayrılık sebep değil: Nevaf el-Akidi Al Nassr'ın açılış maçında yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
N. Al-Aqidi
Suudi Arabistan

"El Alemi" Fetih maçına hazırlanıyor

Nassr'ın kalecisi Nawaf Al-Aqidi, takımın Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçlarında forma giyemeyebilir.

Nassr, Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna yarın cumartesi günü, yeni sezonun ilk haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Fateh'i konuk ederek başlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Al-Aqidi'nin bu haftanın başında takım antrenmanları sırasında omzunda bir berelenme yaşadığını ve bunun Al-Fateh maçındaki katılımını tehlikeye attığını belirtti.

Nassr'ın Portekizli doktoru Carlos Miguel'in, Al-Aqidi'nin durumunu değerlendirdikten sonra, bugün cuma akşamı yapılacak maçın son antrenmanından önce oyuncunun maçta forma giyip giyemeyeceğine dair kararı vermesi bekleniyor.

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Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Al-Aqidi, kulübün sözleşme yenileme şartlarını reddetmesinin ardından bu yaz transfer döneminde Nassr'dan ayrılmaya yakındı; adı resmi olarak netleşmese de Al-Fateh ve Al-Shabab kulüpleriyle anıldı.

Al-Aqidi'nin geçen sezonun ilk yarısında Nassr'ın ilk kalecisi olduğu, ancak Roshn Ligi'ndeki Al-Qadsiah ve Al-Hilal maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle yerini Brezilyalı Bento'ya kaptırdığı hatırlatılıyor.

Suudi kaleci, deneyimli kaleci Mohammed Al-Owais lehine kaybettiği yerini geri kazanarak A Milli Takım'ın kalesine geri dönebilmek için yeni sezonda daha fazla dakika almak istiyor.

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