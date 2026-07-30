İngiltere Milli Takımı oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada gelecek sezonda artık Katalan ekibinin formasını giymeyeceğini doğruladı.

"Kulüpteki herkese, burada geçirdiğim zamanı böylesine olumlu ve unutulmaz bir deneyime dönüştürdükleri için çok minnettarım. Her anın tadını çıkardım ve yanımda birçok özel anı götüreceğim" diye yazan Rashford, buna ek olarak sırtında 14 numara bulunan Barca formasının bir fotoğrafını paylaştı.

28 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından Barcelona'daki macerasını sürdürmesinin pek olası olmadığı son haftalarda zaten ortaya çıkmıştı. Barca, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmazken bunun yerine Newcastle United'dan Anthony Gordon'u sol kanat için kadrosuna kattı.

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Marcus Rashford, Manchester United'da kalacak mı?

Rashford, geçen sezon Katalan ekibinde gerçekten de etkileyici bir performans sergilemiş ve teknik direktör Hansi Flick'in takımı adına tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 28 gole katkı (14 gol, 14 asist) vermişti.

Barca'daki dönemin sona ermesi, İngiliz oyuncu için aynı zamanda altyapısından yetiştiği kulüp Manchester United'a dönüş anlamına geliyor. Rashford'un sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Yeni teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeniden kadroya dahil edilmesi de, kesin bir ayrılık da eşit derecede muhtemel görünüyor. En azından talip sıkıntısı çekmeyeceği söylenebilir; zira Fenerbahçe ve Tottenham Hotspur gibi önemli kulüplerin 28 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.