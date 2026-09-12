Ayrılık krizinin ardından Pereira, özel korumayla Kahire'ye dönüyor!

Bir süredir takım antrenmanlarından uzak kalan Mısır ekibi Zamalek'in yıldızı Brezilyalı Juan Bezerra'nın Kahire'ye dönüş tarihi belli oldu. Oyuncu, mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmak istediği için beyaz-siyahlı takımın çalışmalarına katılmıyordu.

Bezerra, Emirlik ekibi Shabab Al Ahli Dubai'ye transfer olmakta ısrar ederek Kahire'ye dönmeyi ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında Zamalek'in hazırlık kampına katılmayı reddetmişti.

Brezilyalı oyuncu, beyaz kaledeki tek sezonunun ardından beyaz-siyahlı kulüpten ayrılma isteğini açıklamasının ardından takımın hazırlık dönemine katılmadı ve Zamalek'in maçlarında da forma giymedi.

Bezerra'nın adı son dönemde Shabab Al Ahli'ye transfer olmakla anıldı. Emirlik kulübü oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak isterken, oyuncunun Zamalek dışında yeni bir deneyim yaşama isteğine dair tavrı net kaldı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Medya mensubu Kerim Ramzi, Juan Bezerra'nın Kahire'ye dönüşü için belirlenen tarihi açıklayarak oyuncunun bugün cumartesi öğleden sonra Mısır'a ulaşacağını doğruladı.

Ramzi, "Facebook" üzerindeki resmi sayfasından şunları yazdı: "Juan Bezerra bugün öğleden sonra saat dörtte Kahire'ye ulaşıyor. Bezerra beraberinde Kahire'ye, aralarında özel bir korumanın da bulunduğu 4 kişiyi getiriyor."









Oyuncunun Kahire'ye dönüşü, Zamalek antrenmanlarından bir süre uzak kalmasının ardından geliyor; öte yandan takımla devam etmesi ya da mevcut transfer döneminde ayrılması konusundaki nihai tutumu hâlâ büyük merak konusu.

Juan Bezerra geçen sezon Zamalek ile çeşitli kulvarlarda 44 maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol kaydetmenin yanı sıra takım arkadaşlarına 12 gol pası vermeyi başardı.

Brezilyalı oyuncu, beyaz-siyahlı takımdaki ilk sezonunda dikkat çekici performanslar sergiledi ve golleri ile asistleriyle Zamalek'in çeşitli müsabakalardaki yolculuğuna katkı sundu; ancak yeni sezonun başlamasıyla ayrılma isteği nedeniyle durumu karmaşık bir hal aldı.

Juan Bezerra, geçen sezon Zamalek ile Mısır Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başararak beyaz-siyahlı kulüpteki ilk kupasını elde etti.

Zamalek taraftarı önümüzdeki dönemde, özellikle oyuncunun Kahire'ye dönüşünün ardından, Juan Bezerra krizinin nereye varacağını ve oyuncunun yeniden takım antrenmanlarına düzenli katılıp katılmayacağını ya da ayrılıp Emirlik ekibi Shabab Al Ahli'ye transfer olma girişimlerini sürdürüp sürdürmeyeceğini merakla bekliyor.