Çünkü Portekiz portalı B24'ün haberine göre Rafael Leao, Galatasaray İstanbul formasıyla Danimarka (1 Ekim) ve Norveç'e (4 Ekim) karşı oynanacak önümüzdeki iki milli maçta Ronaldo'nun ikonik 7 numarasını giyecek.

Ronaldo, pazartesi günü Selecao'nun Norveç karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette bir dakika bile süre alamamış ve maçı yedek kulübesinden takip etmek zorunda kalmıştı. Bu durum onu fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Takım arkadaşları daha sonra galibiyeti taraftarlarla kutlarken Ronaldo, koridorlara doğru kayboldu. Ertesi gün takım antrenmanında yer almadı ve ardından kendi isteğiyle takım kampından ayrıldı. Bunun karşılığında şimdi ciddi bir ceza alma ihtimali bulunuyor.

Ronaldo, ayrılığını kısa süre sonra Instagram'da bizzat doğruladı. "Teknik direktörün basın toplantısı ve Portekiz Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin ardından takım kampından ayrılmaya karar verdim" diye yazdı Al-Nassr'ın süperstarı. Ayrılığının tam nedenleri hakkında ise "doğru zamanda" konuşmak istediğini belirtti. Aynı zamanda Portekiz'e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo'nun ayrılığı hakkında ne dedi?

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus daha önce, artık 41 yaşına gelen rekortmen golcüyü yalnızca gerçekten ihtiyaç duyması halinde oynatacağını net şekilde ifade etmişti. Geçen pazar da tam olarak bunu yaptı.

Jesus yine de Ronaldo'nun hayal kırıklığını anlayışla karşıladı: "20 ya da 30 dakika boyunca ısınıp sonra oyuna girememek kimseyi mutlu etmez." Ancak kararın kendisine ait olduğunu söyledi. Teknik direktör, "Onun oyuna girmemesine ben karar verdim" derken, aynı zamanda şunu vurguladı: "Bunu büyük bir mesele haline getirmek için bir neden yok."

Ronaldo etrafındaki tüm bu huzursuzluğa rağmen Portekiz, sportif açıdan iyi durumda: 2016 Avrupa şampiyonu, grupta şu anda Norveç ve Danimarka'nın önünde lider durumda bulunuyor, Galler ise iki maçın ardından henüz puan alamadan son sırada yer alıyor.