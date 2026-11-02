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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Ayrılık kararı alındı: Bayern Münih’in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, önemli bir çalışma arkadaşını kaybediyor

Bundesliga
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
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Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05

Bayern Münih, baş gözlemcisi Nils Schmadtke ile yollarını erken ayırıyor. Alman liginde en çok şampiyonluk kazanan kulüp, bunu pazartesi akşamı duyurdu.

Buna göre Bayern Münih ile oyuncu izleme departmanının başkanı, "güvene dayalı görüşmelerin ardından karşılıklı mutabakatla" iş ilişkisini 31 Ocak 2027 itibarıyla sona erdirme konusunda anlaştı. 37 yaşındaki Schmadtke'nin sözleşmesi başlangıçta 2027 yazına kadar geçerliydi.

Schmadtke, Ekim 2024'te departman başkanı olarak Bayern Münih'in profesyonel takımı ve FC Bayern Campus'teki genç oyunculara yönelik oyuncu izleme çalışmalarının yönetimini üstlenmişti.

Eski Bundesliga kalecisi ve menajeri Jörg Schmadtke'nin oğlu, Münih'te sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in yakınındaki isimlerden biri olarak görülüyordu. İkili daha önce Borussia Mönchengladbach'ta birlikte çalışmıştı.

Schmadtke ile yolların ayrılması hiç de sürpriz değil. Schmadtke, yönetim tarzı nedeniyle kulüp içinde eleştiriliyordu.

nils schmadtkeimago / fohlenfoto
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Bayern Münih'te baş scout olarak Nils Schmadtke'nin yerini kim alabilir?

Bayern Münih'in internet sitesinde Eberl'in şu sözlerine yer verildi: "Nils Schmadtke, son iki yılda oyuncu izleme ve profesyonel takım kadrosunun planlanması konusunda bize çok büyük destek verdi. Oyuncu izleme departmanının başkanı olarak birçok yeni fikirle departmana yön verdi. Çok iyi çalışmaları için kendisine teşekkür etmek ve geleceği için en iyisini dilemek istiyorum."

Schmadtke, Almanya'nın rekor şampiyonunda çalışmanın "özel bir görev ve büyük bir onur" olduğunu söyledi: "Son iki yılda hem profesyonel takım hem de Campus'teki yetenekler için oyuncu izleme çalışmalarını yeniden yapılandırma biçimimizle gurur duyuyorum."

Schmadtke'nin yerine birini bulma görevi şimdi Bayern Münih'te altyapıdan sorumlu olan sportif direktör Christoph Freund ile Campus yöneticisi Jochen Sauer'e düşüyor.

Bayern Münih çevresinde Christopher Vivell'in adı ilk kez gündeme gelmiyor. 39 yaşındaki Vivell, Manchester United'ın baş scout'u ve Red Bull Salzburg'da birlikte çalıştığı Freund'un yakından tanıdığı bir isim.

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