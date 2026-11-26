Paris Saint-Germain'in Fransız kalecisi Lucas Chevalier, teknik direktör Luis Enrique'nin Rus kaleci Matvey Safonov'a güvenmeye devam etmesi nedeniyle ilk on birdeki yerini geri alamayınca önümüzdeki kış transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazır hale geldi.

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"Foot Mercato" sitesinin L'Équipe gazetesine dayandırdığı habere göre Chevalier, düzenli forma şansı bulmak amacıyla Paris'ten ayrılma isteğini artık yakın çevresinden saklamıyor. Yedek kulübesinde kalmaya devam etmesi, kariyerini ve Fransa Milli Takımı'ndaki geleceğini tehdit ediyor.

Paris Saint-Germain, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın ayrılığını telafi etmek için Fransız file bekçisini 2025 yazında 40 milyon euro karşılığında Lille'den transfer etmişti. Ancak Chevalier'nin umut verici başlangıcına rağmen bu deneyim beklendiği gibi gitmedi. Genç kaleci, ilk resmi maçına çıktığı Tottenham karşısındaki Avrupa Süper Kupası'nda parlamış ve takımının penaltılarla kupaya uzanmasına katkı sağlamıştı.

Ne var ki kalecinin performansı sonrasında düştü ve takım içindeki imajını zedeleyen bazı hatalar yaptı. Saha dışında da aşırı sağla bağlantılı bir paylaşımla etkileşime girdiği iddiası nedeniyle tartışmaların odağına oturdu ve Kasım ile Aralık 2025'te ilk on birdeki yerini kaybetti.

Öte yandan Safonov, eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek güçlü performanslar sergiledi. Bunların en dikkat çekeni Flamengo karşısındaki penaltı atışlarında gösterdiği başarıydı. Rus kaleci böylece teknik ekibin güvenini kazanarak bir numaralı kaleci koltuğunu Chevalier'nin elinden aldı.

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Bu düşüşün etkileri yalnızca Paris'teki forma şansıyla sınırlı kalmadı. Fransız kaleci, teknik heyetin kendisi yerine Robin Risser'i tercih etmesiyle ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme fırsatını da kaçırdı ve kısa bir süre içinde hem kulüpte hem de milli takımda yerini kaybetmiş oldu.

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Chevalier, Paris'te kalmak yerine forma şansını tercih ediyor

Chevalier, adı ayrılık söylentileriyle anılmasına rağmen geçen yaz ilk on birdeki yerini geri kazanma umuduyla Fransa'nın başkentinde kalmakta ısrar etmişti. Ancak Enrique'nin Safonov'a güvenmeye devam etmesi, onu geleceğini yeniden düşünmeye itti.

L'Équipe'in haberine göre kaleci, yeni adımı ona düzenli oynama fırsatı sağladığı sürece ister kiralık ister bonservisiyle ayrılık olsun tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır.

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Paris Saint-Germain geçen yaz Japon kaleci Zion Suzuki'yi transfer etmeye yaklaşmış, ancak Suzuki Aston Villa'ya gitmeyi tercih etmişti. Bu gelişme Chevalier'nin takımda kalmasının önünü açsa da kulübün kaleyi güçlendirme isteğini de gözler önüne sermişti.

Neuer'in sakatlığı Almanya'da bir kapı aralayabilir

Chevalier'ye transfer fırsatı sunabilecek ihtimaller arasında Manuel Neuer'in Bayern Münih'teki durumu da bulunuyor. Alman kulübü, kasım ayında kalecisinin sağ ayağındaki tendonlardan birinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamış, ancak dönüş tarihi belirtmemişti. Bu durum, takımın kalesinin geleceğini yakından takip edilen bir konu haline getiriyor.

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Bununla birlikte Neuer'in yokluğu, Bayern ile Chevalier arasında kesinleşmiş bir görüşme olduğu anlamına gelmiyor. Alman kulübünün olası bir hamlesi, şimdilik kaleci piyasasına ve takımın kış dönemindeki ihtiyaçlarına bağlı bir ihtimal olarak kalıyor.

Öte yandan Paris Saint-Germain, uygun bir yedek bulmadan kalecisinin ayrılmasına izin vermeyecek. Kulüp, Safonov'u Chevalier'nin boşluğunu doldurabilecek bir rakipten yoksun bırakmak istemiyor. Bu da Fransız kalecinin geleceğini, Paris yönetiminin istenen seviyede bir alternatif bulabilmesine de bağlı hale getiriyor.