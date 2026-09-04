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SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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Ayrılık iddiası daha da somutlaşıyor: Eski milli oyuncu Bundesliga’dan hâlâ ayrılabilir

Bundesliga
Transfers
Bayer Leverkusen - Union Berlin
Bayer Leverkusen
Union Berlin

Avrupa’da transfer dönemi kapanmış olsa da, hâlâ transferler mümkün. Görünüşe göre Jonas Hofmann da Bayer Leverkusen’den yakında ayrılma ihtimaliyle ilgileniyor.

Bild’in haberine göre, 24 kez A Milli Takım forması giyen oyuncunun ayrılığı ciddi şekilde gündemde. İlgilenen kulüp, transfer penceresi 12 Ekim’e kadar açık olan Suudi Arabistan ekibi FC Al-Shabab.

Haberde, ilginin karşılıklı olduğu belirtiliyor. Hofmann’ın, Alman teknik adam Thomas Letsch’in çalıştırdığı kulüple temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Hofmann’ın Leverkusen’deki değerinin yeni teknik direktör Carles Martinez döneminde de artmadığı açık. Bunu, Ren ekibinin Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması da ortaya koyuyor.

Bayer 04 Leverkusen v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images

Jonas Hofmann, Bayer ile duble kazandı

Hofmann, 2023’te Borussia Mönchengladbach’tan Leverkusen’e transfer oldu ve teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Werkself ile 2024 Alman şampiyonluğunu namağlup kazandı, aynı zamanda DFB-Pokal’ı da aldı. İlk sezonunda yalnızca ligde 32 maça çıkıp beş gol ve on asist üretmesine rağmen, etkisi giderek azaldı.

Bayer ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Hofmann’a Leverkusen’in muhtemelen bonservissiz ayrılık izni bile verebileceği belirtiliyor. Moussa Diaby’nin geri dönüşü de böyle bir senaryoyu daha da olası hale getirdi.

Teknik direktör Martinez kısa süre önce, "Futbolda hâlâ açık olan bazı pazarlar bulunduğu doğru. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Jonas da bunun farkında" dedi. "Şu anda burada ve bizimle antrenman yapıyor. O bölgede, kanatlarda bazı sakatlık problemlerimiz var ve bu yüzden Jonas bize yardım edebilir."


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