Bild’in haberine göre, 24 kez A Milli Takım forması giyen oyuncunun ayrılığı ciddi şekilde gündemde. İlgilenen kulüp, transfer penceresi 12 Ekim’e kadar açık olan Suudi Arabistan ekibi FC Al-Shabab.

Haberde, ilginin karşılıklı olduğu belirtiliyor. Hofmann’ın, Alman teknik adam Thomas Letsch’in çalıştırdığı kulüple temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Hofmann’ın Leverkusen’deki değerinin yeni teknik direktör Carles Martinez döneminde de artmadığı açık. Bunu, Ren ekibinin Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması da ortaya koyuyor.

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Jonas Hofmann, Bayer ile duble kazandı

Hofmann, 2023’te Borussia Mönchengladbach’tan Leverkusen’e transfer oldu ve teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Werkself ile 2024 Alman şampiyonluğunu namağlup kazandı, aynı zamanda DFB-Pokal’ı da aldı. İlk sezonunda yalnızca ligde 32 maça çıkıp beş gol ve on asist üretmesine rağmen, etkisi giderek azaldı.

Bayer ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Hofmann’a Leverkusen’in muhtemelen bonservissiz ayrılık izni bile verebileceği belirtiliyor. Moussa Diaby’nin geri dönüşü de böyle bir senaryoyu daha da olası hale getirdi.

Teknik direktör Martinez kısa süre önce, "Futbolda hâlâ açık olan bazı pazarlar bulunduğu doğru. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Jonas da bunun farkında" dedi. "Şu anda burada ve bizimle antrenman yapıyor. O bölgede, kanatlarda bazı sakatlık problemlerimiz var ve bu yüzden Jonas bize yardım edebilir."



