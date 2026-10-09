Jules Koundé, Barcelona ile zor ve beklenmedik bir dönemden geçiyor. Hansi Flick'in takımın başına geçmesinden bu yana en çok süre alan oyunculardan biri olmasına rağmen ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu gelişme, tarihi bir rekora yaklaştığı bir dönemde Katalan kulübündeki durumuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, son dönemde Barcelona'nın kadrosunun temel taşlarından biri olan Fransız bek, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetti ve sağ bek mevkisine yerleşmesinden bu yana ilk kez pozisyonu için rekabet etmek zorunda kaldı. Oysa takımla geçmiş kariyeri hiçbir tartışmaya açık değil.

Koundé, La Liga'daki ilk 7 haftanın 6'sında yedek kulübesinde oturdu, hatta bazı maçlarda hiç forma giymedi. Oyuncu bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca 261 dakika sahada kalabildi; bu süre zarfında Eric García, sağ bek mevkisinde Flick'in güvenini kazanmayı başardı.

Koundé, rolündeki gerilemeyi mazur göstermek için bahane aramadı; Fransa Milli Takımı'ndayken ilk 11'deki yerini kaybetmesinin geçen sezonki istikrarsız performansından kaynaklandığını itiraf etti ve kendi ifadesiyle "kendime koyduğum standartların altında" bir performans sergilediğini vurguladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Barcelona'lı savunmacı, Fransa Milli Takımı'nda da ilk 11'deki yerini garanti etmiş değil. Milli takımın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, çok sayıda oyuncuya sabit biçimde ilk 11 oyuncusu olarak güvenmediğini ve herkesin forma giymeye hak kazandığını kanıtlaması gerektiğini açıkça belirtti.

Mevcut milli ara döneminde Koundé, Türkiye maçına ilk 11'de başladı, ancak Belçika ve İtalya karşısında forma giymedi; ardından Fransa Milli Takımı'nın yeniden Belçikalılarla oynadığı son karşılaşmada tekrar sahaya döndü. Koundé, hem Barcelona'da hem de Fransa Milli Takımı'nda vazgeçilmez bir oyuncu konumunu kaybetti ve bu koşullar altında, kış transfer döneminde ayrılabileceğine dair haberler yeniden gündeme geldi. Buna rağmen oyuncu, 2030 yılına kadar sözleşmeyle bağlı olduğu Katalan kulübünden ayrılmayı düşünmediğini bir kez daha vurguladı. Koundé'nin hedefi, çabalarını iki katına çıkarmak ve seviyesini yükseltmek; böylece eskiden sergilediği seviyeyi yeniden yakalayabileceği konusunda Flick'i ikna etmek ve önümüzdeki dönemde teknik direktörün planlarına daha fazla girmek.





Bu zorlu koşullara rağmen Koundé, Barcelona ile tarihi bir başarıya yaklaşıyor; cumartesi günü Spotify Camp Nou'da oynanacak Getafe karşılaşmasında sahaya çıkma fırsatı bulursa, kulüp tarihinde en çok forma giyen Fransız oyuncu olabilir.

Koundé, Feyenoord maçında Barcelona forması altında Eric Abidal'in 193 maçlık önceki rekoruna ortak oldu ve rekoru tek başına eline geçirmek için şimdi bir maç daha forma giymeye ihtiyacı var.

Katalan takımıyla oynadığı 193 maçta Fransız savunmacı 10 gol attı ve 22 asist yaptı.



