Suudi Arabistan İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wieffing, Fransız futbolcusu Moussa Diaby'nin kulüpten ayrılması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Jazira karşısında forma giymeyeceğine dair haberleri konu alan tartışmaya son verdi.

Diaby, birkaç gün önce Inter Milan ya da Bayer Leverkusen'e katılmakla ilişkilendirilmiş, futbolcu da ayrılmaya hazır olduğunu göstermişti.





Wieffing, maça özel düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Moussa Diaby şu an bizimle birlikte, basının konularıyla ilgilenmiyorum." Bu sözlerle, dikkatini maça verdiğine ve Fransız kanat oyuncusunun İttihad'dan ayrılma ihtimaline dair dolaşan raporlarla meşgul olmadığına açık bir gönderme yaptı.

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Alman teknik direktör, takımının El Jazira karşısında olumlu bir sonuç alma kapasitesine dair iyimserliğini dile getirdi ve takımın son beş hafta boyunca yaptığı hazırlıkların, beklenen karşılaşma öncesinde kendisine güven verdiğini vurguladı.

Wieffing şöyle açıkladı: "Yarın El Jazira karşısında takımım konusunda iyimserim, bunun nedeni de Marbella kampında ve son beş hafta boyunca yapılanlar." Takımın mümkün olan en iyi hazırbulunuşluğa ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.









Sözlerine şöyle devam etti: "Beş haftalık çalışmanın ardından bu maçı bekliyordum ve bu maça tamamen hazırlandık." Teknik ekibin hazırlık dönemini oyuncuları hazır hâle getirmek ve karşılaşma için uygun planı oluşturmak amacıyla değerlendirdiğini vurguladı.

Wieffing, sakatlıklar nedeniyle beklenen eksiklikler hakkında da konuştu ve İttihad'ın bazı oyuncularının maçta yer almayacağını, ayrıca birkaç oyuncuda eski sakatlıkların bulunduğunu açıkladı; ancak yedeklerine olan güvenini vurgulayarak şunları söyledi: "Maçta en iyisini sunmaya hazır yedeğim var."

İttihad, Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasına katılmayı sağlayacak play-off müsabakaları kapsamında El Jazira ile karşılaşmaya hazırlanıyor.