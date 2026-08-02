Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli yönetimi, forvet oyuncusu Firas Al-Buraikan'ın geleceğiyle ilgili son günlerde ortaya çıkan tartışmalara son verdi. Söz konusu tartışmalar, oyuncunun sözleşmesinde belirli bir bedel karşılığında istediği kulübe transfer olmasına imkân tanıyan bir madde bulunduğunu öne süren raporların yayılmasının ardından çıkmıştı.

Söz konusu söylentiler, Al-Ahli taraftarları arasında endişeye yol açmıştı. Özellikle Al-Buraikan, birden fazla mevkide oynayabilme kabiliyetiyle takımın en önemli hücum dayanaklarından biri sayılıyor. Ayrıca yönetim, son dönemde birçok önemli ismin ayrılığının ardından ana kadroyu korumaya çalışıyor.

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Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah"e göre Al-Ahli yönetimi, Firas Al-Buraikan'ın devam etmesinde ısrarcı ve oyuncuyu önümüzdeki yıllarda takımın projesinin temel bir parçası olarak görüyor. Onun hizmetlerinden vazgeçme niyeti de bulunmuyor.

Gazete ayrıca, oyuncunun sözleşmesinde kendisine belirli bir bedel karşılığında ayrılma hakkı tanıyan herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmadığını belirterek, son günlerde kolayca ayrılabileceğine dair dolaşan tüm haberleri yalanladı.

Gazete, Al-Buraikan'ın 2028 yazındaki sözleşmesinin sonuna kadar Al-Ahli ile devam edeceğini, kulüp yönetiminin ve teknik ekibin oyuncunun yeteneklerine büyük güven duyduğunu ve onu takımın önümüzdeki dönemde güveneceği en öne çıkan unsurlardan biri olarak gördüğünü vurguladı.