Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair haberlere rağmen, takımının Suudi Roshn Ligi'ndeki serüvenine başlıyor.

Hilal, Roshn Ligi'ne yeni yükselen rakibi Feyha'yı bugün cuma akşamı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda, müsabakanın ilk haftasında konuk edecek.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin Malcom'u nihai kadroya dahil etmeye karar verdiğini, ancak onu ilk on birde mi yoksa yedek olarak mı sahaya süreceğine karar vermediğini yazdı.

Bu gelişme, Diriyah'ın oyuncunun hizmetlerinden yararlanmaya ilgi duymasının yanı sıra bazı Brezilya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin de ilgisi göz önünde bulundurulduğunda, Brezilyalı kanat oyuncusunu Hilal'den ayrılmakla ilişkilendiren haberlere rağmen geldi.

Buna karşılık Hilal, kadrosunda iki yabancı oyuncudan yoksun olacak; bunlar Uruguaylı forvet Darwin Nunez ile Portekizli bek Joao Cancelo. İkilinin kadro dışı bırakılma nedeni açıklanmadı.

Her iki oyuncu da bu yaz transfer döneminde "Lider"den ayrılmakla ilişkilendiriliyor. Barcelona, Cancelo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak isterken, Nunez ise Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olmaya yaklaşıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal son iki sezonda kupa dolabından uzak kalan Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak isterken, Feyha ise sürpriz yapıp müsabakadaki ilk maçında ilk puanını kapmanın peşinde.