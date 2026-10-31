Ayrılık görüşmeleri yoğunlaşırken Arsenal, Real Madrid’in genç yıldızı Endrick için ocak ayında sürpriz bir transfer hamlesine hazırlanıyor

Arsenal'ın, Brezilyalı forvet Endrick'in ocak ayında olası transferi için Real Madrid'le temasa geçtiği bildiriliyor. Santiago Bernabeu'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki oyuncuyu Arsenal, satın alma opsiyonuyla kiralamayı umuyor.

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Arsenal, Endrick için iddialı bir kiralama hamlesini değerlendiriyor

Arsenal, olası bir ocak transferini değerlendirirken Madrid forveti Endrick'in temsilcileriyle temasını sürdürdü. TEAMtalk'un haberine göre Brezilyalı oyuncu, İspanya'nın başkentinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu durum, oyuncunun ekibini kış transfer dönemi öncesinde alternatifleri değerlendirmeye yöneltti.

Habere göre Mikel Arteta'nın ekibi, 20 yaşındaki oyuncuya Kuzey Londra'da yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmaya hazır. Arsenal, Endrick'i kiralamayı hedefliyor ancak anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemekte kararlı. Bu koşul, görüşmelerde önemli bir anlaşmazlık noktası olabilir. Real Madrid, büyük umutlar bağladığı hücum oyuncusunun kalıcı olarak ayrılmasına sıcak bakmıyor ve yalnızca kiralık bir anlaşmayı tercih ediyor.

Mourinho yönetiminde hayal kırıklığı büyüyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeteneklerine güçlü biçimde inandığı bildirilmesine rağmen Endrick, bu sezon şu ana kadar yalnızca bir La Liga maçına ilk 11'de başladı. Mourinho, forvetin Madrid'de kalmasını istiyor ancak bu desteği, oyuncuya düzenli olarak A takımda forma şansı verilmesini sağlamadı.

Brezilyalı oyuncunun hayal kırıklığı, Madrid'in yakın zamanda Barcelona'yı mağlup ettiği maçın tamamını yedek kulübesinde geçirmesiyle doruğa ulaştı. Bu karar ne oyuncunun ne de temsilcilerinin hoşuna gitti ve ocak ayında ayrılma ihtimalini artırdı.

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Kulüp başkanı Florentino Perez, Endrick'in önemli destekçilerinden biri olmayı sürdürse de kendi tercihlerini teknik ekibe dayatmayı reddediyor. Genç oyuncunun ne kadar süre alacağına ilişkin kararları Mourinho veriyor.

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Arsenal, Endrick'i kadrosuna katmak istiyorsa güçlü bir rekabetle karşılaşacak. Aynı habere göre Serie A ekipleri AC Milan ve Roma, oyuncuyu İtalya'ya getirmek için yoğun çaba harcıyor. İki kulüp de satın alma opsiyonu olmadan kiralama teklifinde bulunmaya hazır.

Bu anlaşma şeklinin Real Madrid'in tercih ettiği çözüm olduğu belirtiliyor. Zira Endrick, geçen sezon da Lyon'a aynı şekilde kiralanmıştı. İspanyol kulübü, forvetin Bernabeu'da uzun vadeli bir geleceği olduğuna hâlâ inanıyor.

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Arteta, ocak ayında hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor

Endrick'in çok yönlülüğü, onu Arsenal'in transfer planları için ideal bir seçenek hâline getiriyor. Arteta, ocak ayında hem sol kanatta oynayan bir hücum oyuncusu hem de bir santrfor kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı oyuncu, iki pozisyonda da üst düzey bir alternatif olabilir.

Madrid oyuncuyu takımda tutmayı umsa da Endrick'in ekibi, kulüpten uzun vadeli olarak ayrılma imkânı sunan fırsatları aktif biçimde değerlendiriyor. Kararda, Arsenal'in İspanyol kulübünü olası bir satın alma opsiyonu konusunda uzlaşmaya ikna edip edemeyeceği belirleyici olabilir. Şimdilik 20 yaşındaki oyuncunun yakın geleceği belirsizliğini koruyor. Arsenal, transfer ihtimalini gündeminde tutuyor ve Endrick'in Bernabeu'daki durumu düzelmezse harekete geçmeye hazır.