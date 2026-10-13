Tottenham Hotspur'un sağ bekleri Pedro Porro, İspanya futboluna dönmeyi ciddi şekilde düşünmesi nedeniyle Premier Lig'den ayrılmaya aday hale geldi. Bu durum, İspanyol milli oyuncunun durumunu önümüzdeki transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçme olasılığına hazırlık olarak takip eden Barcelona'nın radarına girmesine yol açtı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, halen Tottenham forması giyen Pedro Porro, Londra kulübüyle Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Premier Lig'deki yolculuğunun sona yaklaştığına daha fazla kanaat getirmiş durumda. Oyuncu, uzun vadede geleceğini Spurs projesi içinde görmüyor ve İspanya sahalarına dönme olasılığını ciddi şekilde değerlendiriyor. Barcelona da bu gelişmeyi büyük bir ilgiyle izliyor.

Katalan kulübü, bir süredir 27 yaşındaki Pedro Porro ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Oyuncu, Hansi Flick'in savunma hattını güçlendirmek için aradığı birçok özelliğe sahip; hücum yeteneği, sürati ve uluslararası deneyimiyle öne çıkıyor, ayrıca ataklara katılmak için kolayca ileri çıkabiliyor. Bu da onu sağ bek mevkii için ilgi çekici bir alternatif haline getiriyor.

Ancak Barcelona'nın atacağı her adım, mevcut kadro durumuna bağlı kalacak. Zira Deco'nun başında olduğu sportif direktörlük, şu an için oyunculardan birinin ayrılığı gerçekleşmeden iki bek mevkiini güçlendirmek adına büyük yatırımlar yapmayı düşünmüyor. Bu bağlamda iki isim öne çıkıyor: Jules Koundé ve Alejandro Balde.

Jules Koundé'nin olası ayrılığı, sağ bek mevkiinin doğrudan doldurulmasının kapısını açabilir ve bu durumda Pedro Porro özellikle cazip bir seçenek haline gelir.

Balde'nin ayrılığı ise bu tür bir transferi tamamlamak için gereken mali kaynağı sağlayabilir, ancak kulübü savunma mevkilerini yeniden düzenlemek zorunda bırakır.

Barcelona'nın önündeki temel engel ise, İspanyol milli oyuncunun sözleşmesini kısa süre önce 2031 yılına kadar uzatan ve en önemli oyuncularından birinden vazgeçmek için sözleşmesel hiçbir zorunluluğu bulunmayan Tottenham.

Bu nedenle olası herhangi bir müzakere, büyük bir meblağın ödenmesini gerektirecek; öte yandan oyuncunun isteği transferin kaderini belirlemede belirleyici bir rol oynayabilir.

Son günlerde hem İspanya'da hem de İngiltere'de ortaya çıkan haberlere göre, Pedro Porro hava değişikliği yapıp yeni bir deneyime adım atmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Barcelona, henüz resmi bir teklif bulunmamasına rağmen oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Zira oyuncunun geleceği, Londra'da yaşanacak hareketliliğin yanı sıra Katalan kulübünün mevcut iki beki hakkında alacağı kararlara bağlı olabilir.

Barcelona, bek mevkilerini güçlendirmek için gündemindeki seçenekler arasına Sporting Lizbon oyuncusu Iván Fresneda'yı da koyuyor.



