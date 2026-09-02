Gana Futbol Federasyonu, önümüzdeki dönemde Portekizli Carlos Queiroz'un "Black Stars" milli takımının teknik direktörlüğüne yeniden getirildiğini resmen açıkladı.

Gana Federasyonu bugün çarşamba günü, 2026 Dünya Kupası finallerinde Gana'yı yönetmeyi kapsayan önceki görevinin sona ermesinin ardından, 73 yaşındaki teknik adamla yeni bir sözleşme kapsamında milli takımın teknik sorumluluğunu üstlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Gana Federasyonu resmi açıklamasında şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde milli takımın teknik direktörlüğüne getirilmesi için Carlos Queiroz ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

Queiroz, 2026 Dünya Kupası'nda Gana milli takımını çalıştırmış ve İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı gruptan takımını grup aşamasından çıkarmayı başarmıştı. Ancak Afrika ekibinin macerası son 32 turunda Kolombiya milli takımına yenilerek sona ermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenen finaller öncesinde Queiroz'un imzaladığı sözleşmeye göre, Portekizli teknik direktörün görev süresi Gana milli takımının turnuvadan elenmesiyle sona ermişti.

Queiroz daha sonra ayrılığını "Instagram" hesabı üzerinden duyurmuş ve mesajında şunları yazmıştı: "Gana'ya... Futbol, tıpkı hayat gibi, bize ölümsüz bir ders öğretir: Ya kazanırsın ya da öğrenirsin. Bu yolculuktan başardıklarımızla gurur duyarak ayrılıyorum, ancak aynı zamanda her zaman daha fazlasını arzulayanların doğal bir tatminsizlik duygusuyla."

Ancak Gana Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın Queiroz ile yürüttüğü görüşmeler, tüm tarafların yeni bir görev kapsamında onun görevinde kalması konusunda anlaşmasıyla sonuçlandı.

Queiroz yeni görev süresine, Gana'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme mücadelesinin başlayacağı önümüzdeki milli takım arasında başlayacak. Gana milli takımı, zorlu bir grupta 23 Eylül'de deplasmanda Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Gana Federasyonu, Queiroz'un geniş uluslararası tecrübesinin yanı sıra teknik yeteneklerinin ve milli takımla ilgili önceki bilgisinin, onu önümüzdeki dönemde takımı yönetmek için doğru seçim haline getirdiğini düşünüyor.

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