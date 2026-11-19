Vinicius Junior'ın Real Madrid'deki rolüne dair tartışmalar her zamankinden daha fazla zirveye ulaştı. Brezilyalı oyuncu hâlâ takımın en yetenekli isimlerinden biri, ancak gruba ne ölçüde uyum sağladığı ve kolektif performansa katkısı giderek daha fazla mercek altına alınıyor.

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Mesele artık yalnızca Vinicius'un top ayağındayken neler yapabildiğiyle değil, Real Madrid topu kaybettiğinde neler ortaya koyduğuyla da ilgili.

Bu bağlamda Real Madrid yıldızı Alvaro Benito görüşlerini paylaştı ve Eflatun-Beyazlılar'ın Brezilyalı kanat oyuncusunun bulunduğu ve bulunmadığı maçlardaki performansını karşılaştırırken net bir değerlendirme yaptı.

Benito'nun açıklamalarına yer veren Sport gazetesinin aktardığına göre deneyimli isim, "Her türlü varsayımda bulunabiliriz ama gerçek şu ki takım, Vinicius'un olmadığı maçlarda olduğu maçlara kıyasla çok daha iyiydi" dedi.

Benito sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid en iyi maçlarını oynadı, en yüksek istikrarı ve savunma sağlamlığını yakaladı; bunların hepsi Vinicius'un yokluğunda oldu. Bu, zaten yaşanmış bir gerçek."

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Bununla birlikte Real Madrid'in eski oyuncusu, bu durumun Brezilyalı forvetten tamamen vazgeçilmesine yol açması gerektiğini düşünmüyor ve şöyle açıklıyor: "Real Madrid'in Vinicius olmadan daha iyi bir takım olacağına inanmak fazlasıyla cüretkâr bir düşünce."

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Benito'ya göre Brezilyalı oyuncunun takımdaki liderlik rolünü yeniden kazanması için hâlâ alan var, ancak belirli bir konuda bir adım öne çıkması gerekiyor.

Benito, "Vinicius Junior bu yönde yol kat etmeli ve diğer şeylerin yanı sıra savunma görevlerini yerine getirmeye bağlı kalmalı" diye vurguladı.

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Alvaro Benito, teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon boyunca Vinicius'un durumunu nasıl yönetebileceğine de dikkat çekti.

Benito'ya göre Mourinho, LaLiga'daki pek çok maçta Vinicius Junior'ı takımda tutmak için manevra alanına sahip olacak, ancak daha zorlu karşılaşmaların zamanı geldiğinde rekabetin gereklilikleri farklılaşacak.

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Benito şöyle açıkladı: "LaLiga'da Mourinho'nun esnek davranacağı, sağ kanatta Diomande'yi, sol kanatta ise Vinicius'u oynatacağı çok sayıda maç olacak. Bu maçların %90'ında bu, galibiyeti almak için yeterli olacaktır."

Ancak büyük maçlarda durum farklı olacak. Benito şu uyarıda bulundu: "Büyük maçlarda, Barcelona karşısında ya da Şampiyonlar Ligi'nde Mourinho takımın çıkarını ön planda tutacak ve bu gayet doğal. Vinicius bahsettiğimiz o yolu kat etmezse ilk 11'in dışında kalacak."