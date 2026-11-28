Barcelona, Spotify Camp Nou'daki stadyum turlarına sıra dışı bir deneyim eklemeye hazırlanıyor. Kulüp, A takım soyunma odasının kapılarını ziyaretçilere açma kararı aldı. Bu adım, taraftarlara Katalan kulübünün en özel alanlarından birini keşfetme fırsatı sunarken yönetimin, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından stadyumdan elde edilen ekonomik gelirleri artırma hedefini de gözler önüne seriyor.

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İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Barcelona, 2027'nin ilk çeyreğinde yeniden açılması planlanan yeni müze ve stadyum turu kapsamında A takım soyunma odasını ziyarete açmayı planlıyor. Bu deneyimin, yeni turizm projesinin en dikkat çekici unsurlarından biri olması bekleniyor.

Bu karar, stadyumdaki yenileme çalışmaları başlamadan önce Mayıs 2023'e kadar süren önceki tura kıyasla dikkat çekici bir değişikliği temsil ediyor. Zira o dönemde ziyaret güzergâhı A takım soyunma odasından geçmeyi içeriyordu.

Ancak bu kez durum farklı olacak. Ziyaretler artık lojistik açıdan mümkün hale geldi. Özellikle A takımın soyunma odasını yalnızca maç günlerinde kullanması, haftanın geri kalanında oyuncuların hazırlıklarını etkilemeden ziyaretçi kabul edilmesine olanak tanıyor.

Soyunma odası, yaklaşık 2.600 metrekarelik bir yeraltı alanında yer alıyor. Bu alanda kulübe ait çeşitli tesisler bulunuyor. Bunlar arasında personel soyunma odası, kadınlar soyunma odası ve teknik direktör Hansi Flick'in ofisi de var.

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Bölgede ayrıca gelişmiş bir hidroterapi alanı, küçük bir spor salonu ve maç analizi ile video izlemeye ayrılmış bir oda gibi başka tesisler de yer alıyor. Bu da ziyaretçilere spor tesisindeki günlük yaşamın bir kesitini görme fırsatı sunuyor.

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Yenileme sürecinde stadyumun iç bölümlerine yapılan ziyaretler güvenlik nedeniyle sınırlı tutuldu. Ancak projenin yeniden açılmasıyla bu deneyim geri dönecek. Ziyaretçiler, satın aldıkları pakete göre müzeyi gezdikten sonra turlarını Camp Nou'nun içinde tamamlayabilecek.

Barcelona üyelerine özel ayrıcalık

Kolaylıklar yalnızca A takım soyunma odasının ziyarete açılmasıyla sınırlı kalmayacak. Barcelona, üyelerine yeni müzeye ve soyunma odaları bölümüne tamamen ücretsiz giriş imkânı sunarak özel bir ayrıcalık tanımayı planlıyor.

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Bu uygulama, kulübün önceki turda ve şu anda eski buz pateni pistinin bulunduğu yerde yer alan geçici müzede izlediği politikanın devamı niteliğinde. O dönemde de üyeler ücretsiz giriş hakkına sahipti.

Bu ayrıcalık, kulüp ile üyeleri arasındaki özel bağı korumaya ve yenilenen turizm projesinin hayata geçmesiyle birlikte üyelere yeni tesislerden yararlanma fırsatı sunmaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

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"Sky Walk": Camp Nou'daki en büyük sürpriz

Ancak yeni projedeki tek cazibe merkezi soyunma odası olmayacak. Barcelona, Spotify Camp Nou'ya yapılacak en çok beklenen eklemelerden biri olacak "Sky Walk" adlı çok daha heyecan verici bir deneyimi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Stadyumun çatısı üzerinde, kuzey tribün ile ana tribün arasındaki bölgede, 80 metreye varan yükseklikte asma bir yürüyüş yolu inşa edilmesi planlanıyor. Bu sayede ziyaretçiler, tesisin en yüksek noktasından Barcelona şehrinin panoramik manzarasının keyfini çıkarabilecek.

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Bu deneyim, Tottenham Hotspur'un stadındaki turistik tesislere benziyor. Taraftarlar, klasik tur güzergâhlarının dışına çıkarak stadyumu ve şehri farklı bir açıdan görme imkânı bulacak.

Habere göre kulüp, "Sky Walk"u 2029 yılına kadar ziyaretçilere açmayı hedefliyor. Bu tarih, Camp Nou'nun erkekler Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı umduğu yıla denk geliyor.

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Barcelona bu yeniliği yalnızca yeni bir eğlence aracı olarak görmüyor. Kulüp, daha fazla ziyaretçi çekecek özel tur paketleri sunarak müzenin yıllık gelirlerini önemli ölçüde artırma fırsatı olarak değerlendiriyor.

Böylece Barcelona, stadını daha modern ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek hale getirmekle yetinmiyor. Kulüp, stadyumu futbolun büyüsünü eğlence deneyimleriyle buluşturan, yeşil sahanın dışında da ek gelir kapıları aralayan bütünleşik bir turizm merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.