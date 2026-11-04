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Siep Engelen
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Ayoub Oufkir, Fas millî takımına ilk kez çağrılmasının ardından KNVB'ye hemen net bir mesaj verdi

Hollanda
Netherlands U23
Fas
A. Oufkir

Ayoub Oufkir, millî takım kariyerini kesin olarak Fas'ta sürdürmeyi seçti. Kararını KNVB'ye de bildirdi. Bu gelişme, KNVB için büyük bir darbe oldu. 

Oufkir, son millî maç döneminde Hollanda Ümit Millî Takımı'nın ilk 11'inde yer almıştı. Hollanda, bu ayın ilerleyen günlerinde play-off'lar yoluyla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmaya çalışacak. Michael Reiziger bu süreçte artık Oufkir'den yararlanamayacak. 

AZ'nin hücum oyuncusu, Fas'ı tercih ettiğine ilişkin kesin kararını çarşamba öğleden sonra KNVB'ye bildirdi. Haberi Algemeen Dagblad duyurdu.

AZ teknik direktörü Leeroy Echteld de Juventus ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında oyuncusunun kararını doğruladı. "Bu konuyu konuştuk. İlk etapta onu her zaman Hollanda Millî Takımı'na yönlendiririm, çünkü ben buralıyım. Ama karar onun. Ayoub Fas'a gidiyor." 

Çarşamba günü daha önce Oufkir'in Fas Millî Takımı'na çağrıldığı ortaya çıkmıştı. Yirmi yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin kadrosuna ilk kez seçildi. 

Fas, 13 Kasım Cuma günü Kazablanka'da Nijer'i ağırlayacak. İki ülke, 17 Kasım Salı günü bu kez Rabat'ta yeniden karşılaşacak. Bu maçlar, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftalarında oynanacak.

Ouahbi'nin ekibi, iki maçta topladığı altı puanla A Grubu lideri olarak bu iki maça çıkacak. Oufkir ise bu karşılaşmalarda Fas A Millî Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıkma fırsatı bulacak.

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