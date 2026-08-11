Barcelona'nın adımı yeterli değil: Rodri transferinde büyük gerileme

Bir basın raporu, bugün salı günü, Barcelona'nın Manchester City yıldızı Rodri'yi bu yaz transfer döneminde kadrosuna katma çabalarında yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.

Basın raporları, son saatlerde Barcelona'nın 50 milyon euroluk bir teklif sunduğunu, ancak bunun İngiliz kulübü tarafından reddedildiğini aktardı.

"Sport" gazetesi ise Barcelona'nın 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu için 60 milyon euro harcamaya hazır olduğunu doğruladı.

Bu meblağ hâlâ yeterli değil. Barcelona ile iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen Manchester City, en önemli oyuncularından biri olan 2024 Ballon d'Or sahibini düşük bir bedel karşılığında elden çıkarmaya hazır değil.

Bununla birlikte, "Marca" bugün salı günü, iki Avrupa devi arasındaki anlaşmanın hâlâ ulaşılması güç olduğuna dikkat çekti. Gerçekten de Manchester City, 30 yaşındaki oyuncusunun fiyatını 70 milyon euro olarak belirledi ve bu meblağ, özellikle onun yerini doldurmak için büyük paralar yatırmak zorunda kalacakları için, City'yi onu elden çıkarmaya ikna etmek adına en azından gerekli.

Bonservis bedeli 100 milyon euroyu aşacak olan (As gazetesine göre 130 milyon euro) Faslı Ayoub Bouaddi (Lyon) ve Enzo Fernandez (Chelsea), City'nin peşinde olduğu oyuncular arasında yer alıyor; bu yüzden de Rodri'nin satışından büyük bir meblağ elde etmekte ısrar ediyor, ancak Katalan kulübü İngiliz kulübünün istediği meblağı ödemeye niyetli değil.

Ancak Katalan kulübü İngiliz kulübünün istediği meblağı ödemeye niyetli değil. Manchester City ve Barcelona'nın sportif direktörleri Hugo Viana ile Deco arasında yakında bir toplantı yapılması planlanıyor.

Rodri'nin çarşamba günü antrenmanlara yeniden başlaması için dönmesini umut eden Barcelona, beklemek zorunda kalabilir.

Barcelona önümüzdeki saatlerde fiyatı düşürmeyi ve transferi kazanmayı başaramazsa, orta saha oyuncusunun antrenmanlara yeniden başlamak için Manchester'a ulaşması bekleniyor.