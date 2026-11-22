Villarreal orta saha oyuncusu Santi Comesana, takımının Barcelona karşısındaki dramatik yenilgisinin ardından İspanya’nın en büyük kulüplerinin nüfuzunu sert sözlerle eleştirdi. İki gollük üstünlüğünü ikinci yarıda kaybeden Villarreal, Spotify Camp Nou’daki hakem yönetiminden duyduğu rahatsızlıkla sahadan ayrıldı.
Camp Nou’da hakem üzerindeki baskı
Comesana, maç sonu değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve ev sahibi takımın sürekli itirazlarının hakemin performansını önemli ölçüde etkilediğini öne sürdü. Orta saha oyuncusu, ilk yarıda Barcelona futbolcularının baskısının hakemin kararlarını etkilemiş göründüğü belirli pozisyonlara dikkat çekti.
Comesana, DAZN’a verdiği röportajda, “İlk yarıda yedi Barcelona oyuncusu hakeme itiraz ediyordu. Bu onu etkiledi” dedi. Villarreal, bu ortamın, beraberliği yakalamaya çalışan ev sahibi lehine kararlar verildiğini düşündüğü ikinci yarıya zemin hazırladığı görüşündeydi.
Villarreal cephesinin rahatsızlığı, devrenin ardından hakemin kararlarında bir değişiklik olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor. Comesana, takımlar sahaya döndükten sonra faul kararlarının değiştiğine dikkat çekti. Orta saha oyuncusu, Villarreal aleyhine verilen küçük kararların birikimine işaret ederek, “İkinci yarıda bize kart göstermeye başladı. Tartışmalı dört faulü art arda çaldı. Sonra da aut vermesi gerekirken korner verdi” diye ekledi.
Geri dönüşün psikolojik darbesi
Maçın kırılma anı, Hansi Flick’in takımının ikinci yarıda Villarreal savunmasını aşmasıyla geldi. İki gollük üstünlüğüyle rahat görünen konuk takım, ev sahibinin ilk golünün ardından savunmadaki direncini tamamen kaybetti.
Comesana, özellikle golün öncesinde yaşananlar düşünüldüğünde, ilk golün psikolojik etkisini görmezden gelmenin imkânsız olduğunu kabul etti. Barcelona’nın 3-2’lik çarpıcı galibiyetinden önce verilen korner kararını sorgulayan orta saha oyuncusu, “Barcelona’nın ilk golü bizi psikolojik olarak bitirdi. Gulácsi topa dokunmadı ama korner verdiler” dedi.
O korner, ev sahibinin yalnızca on dakikada üç gol attığı üstünlük döneminin başlangıcı oldu. Peş peşe gelen ataklar, bir anda ortada kalan pozisyonlardaki kararların aleyhine verildiğini düşünen Villarreal karşısında etkili oldu. Comesana’ya ise bu durum fazlasıyla tanıdık geldi; yaşadıklarını İspanya’nın en büyük statlarına yaptığı önceki ziyaretlerle karşılaştırdı.
La Liga’nın devlerine eleştiri
Comesana’nın eleştirisindeki en sert ifade, hem Barcelona’nın hem de Real Madrid’in avantaj sağlamak için hakemlere sistematik olarak baskı yaptığı iddiasıydı. “Aynısı Bernabeu’da da başımıza geldi. Barcelona ve Real Madrid’in hakemlere uyguladığı baskı çok yoğun” dedi.
Barcelona’nın ikinci yarıdaki dramatik geri dönüşüyle lig liderliğini koruduğu maç, Villarreal için üzücü bir yenilgiyle sonuçlandı. Konuk takım ilk yarıda taktik disiplin sergilese de Lamine Yamal ve takım arkadaşlarının aralıksız ataklarına sonunda direnemedi. Barcelona şampiyonluk yarışında kritik üç puanı kutlarken Villarreal, hakemin önlenebilir olduğunu düşündüğü hatalarından yakınmaya devam ediyor.
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Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
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