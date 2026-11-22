Villarreal orta saha oyuncusu Santi Comesana, takımının Barcelona karşısındaki dramatik yenilgisinin ardından İspanya’nın en büyük kulüplerinin nüfuzunu sert sözlerle eleştirdi. İki gollük üstünlüğünü ikinci yarıda kaybeden Villarreal, Spotify Camp Nou’daki hakem yönetiminden duyduğu rahatsızlıkla sahadan ayrıldı.

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Camp Nou’da hakem üzerindeki baskı

Comesana, maç sonu değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve ev sahibi takımın sürekli itirazlarının hakemin performansını önemli ölçüde etkilediğini öne sürdü. Orta saha oyuncusu, ilk yarıda Barcelona futbolcularının baskısının hakemin kararlarını etkilemiş göründüğü belirli pozisyonlara dikkat çekti.

Comesana, DAZN’a verdiği röportajda, “İlk yarıda yedi Barcelona oyuncusu hakeme itiraz ediyordu. Bu onu etkiledi” dedi. Villarreal, bu ortamın, beraberliği yakalamaya çalışan ev sahibi lehine kararlar verildiğini düşündüğü ikinci yarıya zemin hazırladığı görüşündeydi.

Villarreal cephesinin rahatsızlığı, devrenin ardından hakemin kararlarında bir değişiklik olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor. Comesana, takımlar sahaya döndükten sonra faul kararlarının değiştiğine dikkat çekti. Orta saha oyuncusu, Villarreal aleyhine verilen küçük kararların birikimine işaret ederek, “İkinci yarıda bize kart göstermeye başladı. Tartışmalı dört faulü art arda çaldı. Sonra da aut vermesi gerekirken korner verdi” diye ekledi.

Geri dönüşün psikolojik darbesi

Maçın kırılma anı, Hansi Flick’in takımının ikinci yarıda Villarreal savunmasını aşmasıyla geldi. İki gollük üstünlüğüyle rahat görünen konuk takım, ev sahibinin ilk golünün ardından savunmadaki direncini tamamen kaybetti.

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Comesana, özellikle golün öncesinde yaşananlar düşünüldüğünde, ilk golün psikolojik etkisini görmezden gelmenin imkânsız olduğunu kabul etti. Barcelona’nın 3-2’lik çarpıcı galibiyetinden önce verilen korner kararını sorgulayan orta saha oyuncusu, “Barcelona’nın ilk golü bizi psikolojik olarak bitirdi. Gulácsi topa dokunmadı ama korner verdiler” dedi.

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O korner, ev sahibinin yalnızca on dakikada üç gol attığı üstünlük döneminin başlangıcı oldu. Peş peşe gelen ataklar, bir anda ortada kalan pozisyonlardaki kararların aleyhine verildiğini düşünen Villarreal karşısında etkili oldu. Comesana’ya ise bu durum fazlasıyla tanıdık geldi; yaşadıklarını İspanya’nın en büyük statlarına yaptığı önceki ziyaretlerle karşılaştırdı.

La Liga’nın devlerine eleştiri

Comesana’nın eleştirisindeki en sert ifade, hem Barcelona’nın hem de Real Madrid’in avantaj sağlamak için hakemlere sistematik olarak baskı yaptığı iddiasıydı. “Aynısı Bernabeu’da da başımıza geldi. Barcelona ve Real Madrid’in hakemlere uyguladığı baskı çok yoğun” dedi.

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Barcelona’nın ikinci yarıdaki dramatik geri dönüşüyle lig liderliğini koruduğu maç, Villarreal için üzücü bir yenilgiyle sonuçlandı. Konuk takım ilk yarıda taktik disiplin sergilese de Lamine Yamal ve takım arkadaşlarının aralıksız ataklarına sonunda direnemedi. Barcelona şampiyonluk yarışında kritik üç puanı kutlarken Villarreal, hakemin önlenebilir olduğunu düşündüğü hatalarından yakınmaya devam ediyor.