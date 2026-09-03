Barcelona, Mısırlı futbolcusu Hamza Abdülkerim'in geleceğini güvence altına almak amacıyla yoğun bir hareketlilik başlattı; kulüp, oyuncunun menajeriyle bir toplantı gerçekleştirerek sözleşme yenileme ve sözleşmedeki serbest kalma bedelini yükseltme konusunda anlaşmaya varmayı hedefliyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Barcelona yöneticileri iki gün önce Mısırlı forvetin menajeri Christian Emile ile kulübün spor tesislerinde bir araya gelerek yeni bir sözleşmenin ana hatlarını belirledi; müzakereler olumlu bir şekilde ilerliyor.

Barcelona, sezonun başından bu yana güçlü bir çıkış yapan oyuncunun potansiyeline duyulan büyük inanç doğrultusunda, Hamza Abdülkerim'in sözleşme şartlarının iyileştirilmesini gerekli görüyor.

Barcelona serbest kalma bedelini yükseltmek için harekete geçti

Hamza Abdülkerim'in şu anda 15 milyon avro değerinde bir serbest kalma bedeli bulunuyor; ancak Barcelona bu rakamı oyuncunun potansiyeli ve gelişimine kıyasla düşük buluyor ve Katalan kulüp bu bedeli 150 milyon avroya çıkarmayı amaçlıyor.

Mısırlı oyuncu, Barcelona'ya Al Ahly'den sadece 1,5 milyon avro karşılığında katılmış, gelişinden itibaren belirgin bir iz bırakarak yaz hazırlık dönemini 4 gol atıp takımın gol kralı olarak tamamlamıştı.

Acı bir olay

Barcelona yönetimi, özellikle oyuncunun gelişimi sürerken, mevcut serbest kalma bedeli karşılığında ayrılma ihtimalini göze almak istemiyor. Bu durum, kulübü yeni bir anlaşmaya varmak ve keşif biriminin bulduğu en dikkat çekici yeteneklerden birini korumak için hızlıca müzakerelere başlamaya itti.

Bu adım aynı zamanda, Barcelona'nın kısa süre önce Dro olarak bilinen Pedro Fernández Sarmiento ile yaşadığı deneyimin ardından geliyor. Dro, geçen ocak ayında 6 milyon avroluk serbest kalma bedeli ödenerek Paris Saint-Germain'e transfer olmuş ve Katalan kulüp bu durumu "ihanet" olarak değerlendirmişti.

"Sport"un daha önceki bir haberine göre, ofansif orta saha oyuncusunun ayrılış şekli Barcelona için acı vericiydi. Hansi Flick oyuncunun ayrılışına duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti: "Biri Barcelona için oynamak istiyorsa, kulübün renklerini tüm benliğiyle yaşamalı ve solumalı."

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Hamza'nın davranışları ve uyumuna övgü

Barcelona yöneticilerinin beğenisini kazanan yalnızca Hamza Abdülkerim'in teknik yetenekleri değil; haberler, kulübün oyuncunun gerek saha içi gerekse saha dışı davranışlarını ve profesyonelliğini de takdir ettiğini gösteriyor.

Oyuncu, yeşil sahanın dışında sakin kişiliğiyle öne çıkarken, maçlarda güçlü bir karakter sergiliyor. Ayrıca teknik direktör Hansi Flick'in yönetimi altında çalışmaya ve ondan istenen her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi.

Hamza Abdülkerim'in Barcelona'daki yaşama uyum süreci de olumlu şekilde ilerledi; spor tesislerinin yakınında yaşıyor ve tüm odağını futbola ve gelişimini sürdürmeye vermiş durumda, saha dışında ise ışıklardan uzak durmayı tercih ediyor.

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