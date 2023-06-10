NE OLDU? De Bruyne 30 dakika içinde bacağını tutarak yere düştü. Bir süre maça devam eden Belçikalı, yalnızca beş dakika daha oynayabildi ve ardından yerini 36. dakikada Phil Foden'a bıraktı.
BÜYÜK RESİM: De Bruyne, iki yıl önce Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde de sakatlık nedeniyle maçı terk etmek zorunda kalmıştı. O maçın ilk yarısında Belçikalının bir çarpışma sonucunda burnu ve göz çukuru kırılmıştı.
De Bruyne bu sezon tüm kulvarlarda 28 asist yaparak City'nin vazgeçilmez bir parçası oldu.
ÜÇ FOTOĞRAF:Getty Images
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