Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter'e karşı ilk yarıda bacağından sakatlanarak oyundan çıktı.

NE OLDU? De Bruyne 30 dakika içinde bacağını tutarak yere düştü. Bir süre maça devam eden Belçikalı, yalnızca beş dakika daha oynayabildi ve ardından yerini 36. dakikada Phil Foden'a bıraktı.

BÜYÜK RESİM: De Bruyne, iki yıl önce Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde de sakatlık nedeniyle maçı terk etmek zorunda kalmıştı. O maçın ilk yarısında Belçikalının bir çarpışma sonucunda burnu ve göz çukuru kırılmıştı.

De Bruyne bu sezon tüm kulvarlarda 28 asist yaparak City'nin vazgeçilmez bir parçası oldu.

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