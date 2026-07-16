Aynı bakışlarla… Messi, 40 yıl sonra Maradona’nın efsanevi sahnesini yeniden canlandırıyor

Yıllardır, 1986 Meksika Dünya Kupası’nda Arjantin ile İtalya arasındaki maçın kura çekimi sırasında, efsane Diego Maradona’nın, o dönemin dünya şampiyonu olan İtalya milli takımının kaptanı Gaetano Sceria’ya, adeta bir aslanın bakışı gibi sabit bir bakışla dik dik baktığı bir fotoğraf dolaşıyor.

Maradona ne yazı tura atılan madeni paraya ne de hakeme bakıyordu; tüm dikkatini rakibine vermişti.

40 yıl sonra, aynı sahne dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasındaki maç öncesinde tekrarlandı; Lionel Messi, kura çekimi töreni boyunca gözlerini Harry Kane’den ayırmadan ona sabit bir şekilde bakıyordu.

Video, sosyal medyada hızla yayıldı; ardından Messi, sahada bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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Arjantinli "TyC Sports" kanalına göre, bu iki an arasındaki benzerlikler sadece bakışlarla sınırlı değil. 1986 Dünya Kupası'nda Maradona, grup aşamasının ikinci turunda İtalya ile karşılaşmadan önce Sceria ile göz göze gelmiş, ardından unutulmaz bir maç çıkarmış ve 1-1 berabere biten maçta muhteşem bir gol atmıştı.

Dört on yıl sonra Messi, yarı finalde İngiltere ile karşılaşmadan önce aynı sahneyi tekrarladı ve ardından olağanüstü bir performans sergileyerek Arjantin’i 2-1’lik galibiyete taşıdı; bu, Maradona’nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde aynı rakibe karşı elde ettiği sonuçla aynıydı.

Messi, maç boyunca Arjantin hücumunun ana motoru oldu; Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in gollerini hazırladı ve 9 başarılı dripling gerçekleştirdi. Böylece, 39 yaşına rağmen hâlâ büyük maçlarda en etkili oyuncu olduğunu kanıtladı.