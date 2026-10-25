Harry Maguire, Bournemouth'a sahasında 3-0 yenilen Manchester United'ın mevcut seviyesini sert sözlerle eleştirdi ve takım arkadaşlarından kötü gidişatın sorumluluğunu bireysel olarak üstlenmelerini istedi. Old Trafford'daki ağır yenilginin ardından sözünü sakınmayan savunmacı, kulübün şu anda olması gereken seviyenin çok uzağında olduğunu kabul etti.

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Manchester United, Old Trafford'da yeni bir dip gördü

Manchester United'ın sezonu pazar günü sarsıcı bir şekilde daha da kötüye gitti. Old Trafford'da Bournemouth'a 3-0 yenildi. Ligdeki ilk galibiyetini yalnızca bir hafta önce alan Bournemouth, maç boyunca ev sahibi ekibin çok üzerinde bir görüntü sergiledi. Rayan, Marcus Tavernier ve Evanilson'ın golleri, savunmadaki bir dizi hatanın bedeli oldu. Michael Carrick'in takımı, sekiz maçın ardından Premier League puan tablosunda 16. sırada kaldı.

Son düdüğün ardından oyuncular sahadan ağır adımlarla ayrılırken tribünlerden yükselen yuhalama sesleriyle statta gergin bir atmosfer hâkimdi. United, tüm kulvarlarda sekiz maçtır galibiyet alamıyor ve bu seri Carrick üzerindeki baskıyı doruk noktasına taşıdı.

Moral bozucu yenilginin ardından Sky Sports'a konuşan Maguire, gözle görülür bir hayal kırıklığıyla performanslarının kabul edilemez olduğunu itiraf etti. İngiltere millî takım oyuncusu açık sözlülükle şunları söyledi: “Yeterince iyi değildik. Bu kadar erken, yine bir duran toptan gol yediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum. Premier League'de ilk golü yediğinizde işiniz zorlaşıyor. İkinci goldeki hata da işimizi zorlaştırdı. Ne bireysel olarak ne de takım olarak yeterince iyi oynadık ve bu maçtan bir şey almayı hak etmedik.”

Maguire, oyuncuları bireysel sorumluluk almaya çağırdı

Maguire'ın sözleri, geçen sezon sergilediği performansı tekrarlamakta zorlanan takımda giderek artan bir kopukluğa ve uyum eksikliğine işaret etti. Opta'ya göre Manchester United, bu sezon Premier League'deki ilk sekiz maçında yalnızca yedi puan topladı (1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet). Bu, takımın bir lig sezonunun bu aşamasında 1986-87 sezonundan (dört puan) bu yana topladığı en düşük puan.

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Stoper, takım arkadaşlarını bahane üretmeyi bırakıp sahada gereken performansı göstermeye çağırdı. Maguire, maç sonrası röportajında şunları ekledi: “Şu anda işler yolunda gitmiyor. Sonuçlar yeterince iyi değil, geçen haftaki performanslarımız da yeterince iyi değildi. Sezonun henüz başındayız. Bir çözüm bulmalıyız. Kendinizi sorgulamalı, aynaya bakmalı ve daha fazlasını nasıl yapabileceğinizi, takıma daha fazla nasıl katkı sağlayabileceğinizi düşünmelisiniz. En önemlisi bu. Bunu yaparsak bir yere varırız.”

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Bruno Fernandes'in ilk 11 dışında bırakılması, maç öncesinde en çok konuşulan konu oldu. Özellikle de orta saha oyuncusu, hafta içinde Como'ya karşı alınan yenilginin ardından Carrick'in taktik yaklaşımını kamuoyu önünde sorgulamıştı. Carrick bu tercihin tamamen futbolla ilgili bir karar olduğunu söylese de sahaya çıkan ilk 11'in ortaya koyduğu performans, soyunma odasında daha derin sorunlar bulunduğunu düşündürdü. Old Trafford'un eski gücünü kaybettiğini gösteren bir başka veri de şu: 2023-24 sezonunun başından bu yana tüm kulvarlarda Manchester United'dan daha fazla kez kendi sahasında üç veya daha farklı gol farkıyla yenilen bir Premier League takımı yok (yedi).

Maguire, oyuncuların böylesine köklü bir kulübü temsil etmenin temel gereklerini yerine getiremediğini kabul etti. Şöyle açıkladı: “Elbette kendi performansınıza bakmalı ve sorumluluk almalısınız. Burası çok büyük bir kulüp ve bu armayı neden taşıdığınızı her gün kanıtlamalısınız. Şu anda oyuncular olarak yeterince şey yapmıyoruz. Michael [Carrick] geçen yıl sezonumuzun gidişatını tamamen değiştirdi; harika futbol oynadık ve harika sonuçlar aldık. Bu sezon ise bireysel olarak yeterince iyi performans göstermedik.”

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Sezonu kurtarmak için acil değişim gerekiyor

Soyunma odasındaki hava ve oyuncular arasında sert bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda Maguire, ayrıntıları paylaşmamayı tercih etti ve değişim gerektiğini yineledi. Sözlerini şöyle tamamladı: “Böyle konuşmalar olursa aramızda kalır. Daha fazlasını yapmak, daha iyi olmak ve daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Şu anda durumumuz yeterince iyi olmaktan çok uzak ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor.”