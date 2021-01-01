Aymeric Laporte'tan sürpriz tercih: İspanya için oynayacak

Manchester City'nin tecrübeli savunma oyuncusu, FIFA'nın onay vermesi halinde EURO 2020'de İspanya için oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ve Premier Lig'de de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Manchester City'nin 26 yaşındaki stoperi Aymeric Laporte, EURO 2020'nin kaderini değiştirebilecek bir tercihte bulundu.

Yıldız futbolcunun turnuva öncesinde milli takım tercihini İspanya'dan yana kullanması bekleniyor.

Hem Fransız hem de İspanyol vatandaşlığı bulunan Laporte'un İspanya Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul ettiği ve İspanya Futbol Federasyonu'nun Laporte'u takıma kazandırmak için FIFA ile halledilmesi gereken prosedürleri yerine getirdiği öğrenildi.

FIFA'nın onayına sunulan bu hamle önümüzdeki günlerde resmen duyurulacak.

Laporte'un kökleri

FIFA, daha önce Fransa için alt yaş gruplarında forma giyen Laporte'un bu tercihine onay verirse yıldız oyuncu EURO 2020'de yeni sezonda Barcelona'nın ilk transferi olmasına kesin gözüyle bakılan 20 yaşındaki takım arkadaşı Eric Garcia ile birlikte İspanya Millî Takımı'nın stoper ikilisini oluşturabilir.

Fransa'da doğan Laporte, büyükannesi ve büyükbabasının Bask kökenli olmasından ötürü İspanyol vatandaşlığına da hak kazanmıştı.

16 yaşında tarihi boyunca sadece Bask oyunculara yer veren Athletic Bilbao'nun altyapısına katılan Laporte, 2018'de City'ye transfer olana dek La Liga'da bu takım için oynamıştı.

Laporte ne söylemişti?

Daha önce Fransa Milli Takımı için oynamak istediğini belirten ve teknik direktör Didier Deschamps ile bu konu hakkında konuştuğunu ifade eden Laporte, Manchester City'de geçirdiği harika sezonun ardından Fransa ile EURO 2020'yi kazanmanın kendisi için muhteşem bir sezon finali olacağını söylemişti.

Fransa Millî Takımı'na neden seçilemedi?

2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fransa Millî Takımı'nda teknik dirketör Didier Deschamps şu ana dek Raphael Varane, Samuel Umtiti, Adil Rami, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ve Kurt Zouma gibi stoperlere forma verirken, City'ye transferinin ardından Avrupa'nın en önemli savunmacılarından biri olan Laporte'yi görmezden gelmişti.

Laporte deneyimli teknik direktörün kendisini 2018 Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakmasının kişisel nedenlere dayandığını öne sürmüştü.

Daha fazla okuma