Aymeric Laporte, Manchester City'nin şampiyonluk yarışında Liverpool'un maçlarını yakından takip ettiğini kabul ediyor. Ancak defans oyuncusu, dikkatlerinin dağılmasına izin vermeyeceklerini de vurguluyor.

Manchester City ile Liverpool'un destansı Premier Lig yarışı bu sezon da hız kesmeden devam ediyor.

Manchester City, geçtiğimiz hafta sonu Liverpool'un 1-0'lık Newcastle United galibiyetine, Leeds United'ı 4-0 yenerek mükemmel bir yanıt verdi.

Manchester City, Liverpool'un maçlarını izliyor mu?

Laporte, Manchester City oyuncularının Liverpool'un St James' Park'taki maçını izlemek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kuübün web sitesine konuşan tecrübeli stoper, şu yorumu yaptı:

"Leeds'e karşı kazanmak çok önemliydi ve biz bunu başardık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor.

"Liverpool'un bizim maçtan önce kazandığını biliyorduk ve iyi sonuçlar almaya devam ediyorlar, bu yüzden biz de bunu yapmak zorundaydık.

"Bence tüm sezon boyunca harika bir seviyedeydik ve bugün baskıya başka bir sağlam performansla cevap vermeyi başardık.

"Elbette Liverpool maçlarını izliyoruz. Ancak sadece kendi işimizi yapmaya odaklanıyoruz."

Manchester City ve Liverpool'un kaç maçı kaldı?

Hem City hem de Liverpool'un bu sezon Premier Lig'de sadece beş maçı kaldı.

Leeds United'ı deplasmanda farklı bir skorla deviren Pep Guardiola'nın öğrencileri, 83 puanla lider durumda.

Newcastle deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Liverpool ise 83 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Liverpool, 7 Mayıs'ta Tottenham'ı konuk edecek. City ise 8 Mayıs'ta Newcastle'ı ağırlayacak.

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