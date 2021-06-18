Aymeric Laporte, Fransa yerine İspanya'yı seçme sebebini açıkladı

Manchester City forması giyen savunmacı, milli takım seçimini neden Fransa yerine İspanya’dan yana yaptığını anlattı.

İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aymeric Laporte, İspanya’yı seçerek kariyeri için en doğru hamleyi yaptığına inandığını ve Euro 2020’de yer almayı altın bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Fransa doğumlu stoper alt yaş kategorilerinde Fransa formasını giymişti. Fransa U21 milli takımıyla 19 maça çıkan Laporte, 2013’te Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan U19 takımının da bir parçasıydı.

Buna karşın Fransa A Milli Takımı’na bir türlü davet edilmeyen Laporte, Bask kökeni sayesinde sahip olduğu hakkı kullanarak İspanya’yı seçti.

Luis Enrique telefonla aradı

Marca’ya konuşan 27 yaşındaki oyuncu, İspanya teknik direktörü Luis Enrique’nin kendisiyle doğrudan iletişime geçtiğini anlattı.

“Telefon etti ve beni takımda görmek istediğini söyledi. 'Avrupa Şampiyonası’nda oynamak ister misin', diye sordu. İspanya'da forma giyme şansımın yüksek olduğundan bahsetti. Bu beni çok sevindirdi.”

Tepki almayı beklediğini söyleyen Laporte, İspanya’yı seçerek büyük turnuvalarda yer alabilmek için en doğru adımı attığına inanıyor. Laporte, İspanya’nın Euro 2020’de İsveç’le oynadığı maçta sahadaydı.

“Herkesi memnun edemezsiniz. Bu hassas bir konu, ama doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmak zorundaydım. Kimseye saygısızlık yapmadan futbolumu oynamaya gayret ediyorum.”

“Burada kendimi rahat ve mutlu hissediyorum. Hayallerini gerçekleştiren bir çocuk gibiyim. Burada olmayı iple çekiyordum, her saniyesinden ayrı bir keyif alıyorum.”

Fransızları şaşırttı

Fransa’nın Agen bölgesinde dünyaya gelen Laporte, İspanya’nın Bask bölgesine uzanan kökleri sayesinde Matadorlar’ı temsil edebiliyor.

İspanya’yı seçmeden önce ailesine danışıp onların da onayını aldığını belirten Laporte, bu kararın Fransız yetkilileri şaşırttığını söylüyor.

“Ailemle bu konuyu görüştüm, onlara ne yapmak istediğimi söyledim. Beni anlayışla karşıladılar. İspanya’nın bana şu anda ve geçmişte yaptığı katkıların, Fransa’yla hiçbir ilgisi yok.”

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