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Stuttgart, 19 yaşındaki oyuncudan iyi bir gelir elde edebilirdi ancak sakatlık bu planı bozdu.

VfB Stuttgart'tan Barcelona'ya kiralanan Mirza Catovic'in transferindeki zorunlu satın alma maddesi, genç oyuncunun bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle artık devreye giremeyebilir. Bild gazetesinin haberine göre 19 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibine kalıcı olarak transfer olmasını sağlayacak maç veya dakika sayısına yaz aylarına kadar ulaşamayacak. Catovic, cumartesi günü İspanya dördüncü liginde Barcelona'nın ikinci takımıyla Espanyol'un rezerv takımına karşı oynarken kaval kemiğinin yanındaki ince kemikte kırık yaşadı. Bu sakatlık nedeniyle yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak. Sindesmoz bağı da sakatlıktan etkilendi. Barcelona, çarşamba günü Catovic'in gerekli ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Bu nedenle Catovic'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Stuttgart, iki kulüp arasında geçen yaz kararlaştırılan 3,5 milyon euroluk zorunlu satın alma bedelinden mahrum kalacak. Catovic, Stuttgart'ta daha önce yalnızca 3. Lig'de mücadele eden ikinci takımda forma giydi. Teknik direktör Sebastian Hoeneß'in çalıştırdığı A takımın maç kadrosuna birkaç kez girse de sahaya çıkmadı.

Catovic, bu sezon şimdiye kadar Barcelona Atletic formasıyla dokuz resmi maça çıktı. Eylül ayındaki ilk 11'de başladığı ilk maçta ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Buna rağmen Barcelona'nın eski Brezilyalı futbolcusu Juliano Belletti'nin çalıştırdığı takımda defansif orta saha mevkisinde düzenli forma giymeye başladı.

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Catovic, Almanya U20 Milli Takımı'nda şimdiye kadar üç maça çıktı. Ağır sakatlığının ardından kulüp kariyerinin nasıl devam edeceği belirsiz. Stuttgart'ta ise bir başka genç oyuncu Yannik Spalt, Catovic'in oynadığı ön libero mevkisinde çıkış yaptı.