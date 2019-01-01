Aykut Kocaman'dan Başakşehir yorumu: "Şapşalca, aptal aptal işlere gitmeden..."

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir karşısında aldıkları yenilginin ardından rakiplerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

'in 27. haftasında Medipol 'e 2-0'lık skorla boyun eğen Atiker 'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansıyla ilgili konuşan Kocaman, "Şu an ciddi bir fikstür sıkıntısı olmasına rağmen oyun kalitesi, oyun organizasyonu, artık büyük öz güven yakalamış. Saha içinde oyununu ezberlemiş ve doğru oyun karakteri ile oynayan bir takım. Bugünle birlikte 16 maçı gol yemeden bitirdiler. Başakşehir çok ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor." dedi.

"Başakşehir'in değişimi son derece sevindirici"

Aykut Kocaman, "Geçen sezon 'nin başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığınız galibiyetin, Abdullah Avcı'nın oyun planını geliştirmesini sağladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Hocayı tebrik ediyorum. Doğrular konusundaki gerçekçiliği ve tavrı, kendi ve Türk futbolu adına çok sevindirici bir durum. Başakşehir özellikle bizimle oynadığı maçtan sonra oyun tarzını birkaç maç daha devam ettirdi ancak sonra değiştirdi. Panzehiri bulunmuştu, tutucu bir şekilde oyun oynamaya çalışmak şampiyonluğa giden yolda zaman zaman biraz sıkıntılı durumlara gidebiliyordu. Nispeten karma oyuna döndüler. Bunu çözdüler. Artık baskı geldiği andan itibaren direkt toplar oynamaya başladılar, değişimleri son derece sevindirici.

"Şapşalca, aptal aptal işlere girmeden..."

Abdullah Avcı'yı kutlayan Kocaman, sözlerine şöyle devam etti: "Marifet iltifata tabiymiş. Doğruyu yapan insanları kutlamakta fayda var. Bizim maç referans maçlardan biri oldu. Özünü kaybetmeden, atak yaparken savunma kurgusu en kuvvetli takım, savunmadan asla ödün vermeden atak yapmaya çalışan, örümcek ağı gibi bir baskıları var. Özellikle ikinci toplarda nefes aldırmayan bir takım. Ne ihtiyacı varsa bir takım onu oynamalı. Şapşalca 'yok hücum futbolu, yok savunma futbolu' gibi aptal aptal işlere gitmeden çok doğru bir şekilde oynuyorlar, tebrik ediyorum."