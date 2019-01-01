Aykut Kocaman: Sosyal medya olmasa haberim olmayacaktı

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 500. maçına çıktığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında İstikbal Mobilya 'u 2-1 yenen İttifak Holding 'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de takımların birbirine çok yakın olduğunu ve maç kazanmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bu hafta oynadıkları maçta oyuncuların çok istekli olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kendi kalemize attığımız golle 1-0 yenik duruma düştük. Kayserispor'un temel oyun özelliği direk toplar ve hızlı hücumlar. Becerikli oyuncuları ve kuvvetli oyun kurgusu işimizi çok zorlaştırdı. Fakat bugün zoru kolaya çevirmeye başladık. Oyuncularımız, bunun için mücadele ettiler ve savaştılar. Uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon sonrasında penaltıdan golü bulduk. Bugün, bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum."

Bir basın mensubunun "Bugün kariyerinizdeki 500'üncü maçınıza çıktınız. Bu nasıl bir duygu?" sorusuna Kocaman, "Açıkçası sosyal medya olmasa bunun farkında bile değildim. Bu gerçekten uzun bir yolculuk. Ama benim için geçmişte de bugün de ve bundan sonra da önemli olan hizmet verdiğim camiaya elimden gelenin en iyisini yaparak katkı sağlamak. Bugün buradayım ve bir kez daha Konyaspor camiasına ve yönetimimize bana ve ekibime göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." diye yanıt verdi.