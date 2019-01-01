Aykut Kocaman: Olağan dışı bir oyun oynadık

Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında aldıkları ağır yenilgiyi takımın karakterine aykırı oyunlarına bağladı.

İttifak Holding Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'ye 5-1 kaybettikleri maçın ardından ceza sahası dışından yedikleri gollerden yakındı.

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Kocaman, "İki haftadır kendi adımıza da oyun adına da olağan dışı bir oyun oynadık. Bugün de kendi normalimizin özellikle skor olarak dışına taşan bir oyun oldu. Sadece skor açısından beklenmedik değil; sezon başından bu yana ceza sahası dışından golü olmayan rakibimiz bu şekilde goller buldu. Bugün ceza sahası dışından dört gol yedik. Bizim için ciddi bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

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İki maçtır kötü sonuçlar aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Üst gruptaki yerimizi sağlamlaştıracağımızı düşündüğümüz iki maçta kötü sonuçlar aldık. Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikadaki temaslı oyununu bekliyorduk, sadece skor olarak değil, topla hareketlenme ve topu hareketlendirme konusunda ciddi hatalar yaptık." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman sözlerini "80'den sonra yediğimiz iki gol konuşmaya bununla başlamamı engelledi fakat genç hakemin Fenerbahçe'in sert oyununa izin vermesin de sonuçta etkisi oldu." diyerek tamamladı ve hakem yönetimini eleştirdi.

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