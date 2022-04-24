Aykut Kocaman'dan teknik direktör arayan Fenerbahçe yönetimine mesaj: "Hiç düşünmeden gelirim"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, NTV'de Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programının ikinci bölümünde sarı-lacivertli takımdaki teknik direktörlük dönemine değindi.

Fenerbahçe'ye futbolculuğu sonrasında sportif direktör olarak döndüğünü hatırlatan Kocaman, yapılan planlamada teknik direktörlük koltuğuna oturmasının olmadığını ancak dönemin şartlarının kendisini bu karara ittiğini söyledi.

Ne söylendi?

3 Temmuz sürecinin Fenerbahçe'yi geriye ittiğini de belirten Kocaman, yeniden Fenerbahçe'de görev yapmaya açık olduğunu ancak bu kararı verecek kişinin kendisi olmayacağını söyledi:

"Fenerbahçe Aziz Yıldırım ile birlikte 2003 sonrası başka bir seviyeye çıkmıştı. Hem kulübü fiziki varlıklarıyla ve aynı zamanda mali durumuyla diğer tarafından takım yönüyle de. Son derece yüksekten uçuyordu, Türkiye standartlarının çok üzerindeydi.

"Daha fazla yabancı ağırlıklı antrenör seçimleri vardı. Daum, Zico, Aragones gibi. Gelemeyeceği düşünülen pek çok oyuncuyu getirdi. Ariel Ortega olağanüstü bir oyuncuydu. Arjantin'in ikinci Maradona'sıydı.

"25-26'lı yaşlarda buraya getirdi. Alex, Roberto Carlos, Nicolas Anelka... Fenerbahçe farklı bir yerdeydi. İşler iyi gidiyorsa mutlaka biri çelme takmaya hazırlanır. 1-1.5 milyarlık bir bütçeye giderken, devasa bir kulübe giderken, 2011 yılından itibaren her şey berbat edildi.

"Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu çökertildi. O günden bugünlere geldik."

"Teknik direktör olmayı istemedim"

"Daum ile ilgili kesin gönderilme kararı verilmişti. Teknik direktör olmaya böyle karar verdim. Bana sorsanız sportif direktör olarak devam etmek isterdim.

"Hiç istemediğim halde teknik direktör oldum. İlk 6 ay sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Bu kulüplerde hangi seviyeye gelirsen gel zor. İlk 5-6 ay kabus gibiydi.

"Trabzonspor maçında o gün, galibiyeti ve şampiyonluğu, sportif direktör olarak kalmayı tercih ederdim. Öyle bir yıkımın olmasını istemezdim."

"Dört kez istifa etmiş olabilirim"

"Başkanla olan bir konuşmamız var. Esas ana problem, daha sonra söylediğim gibi yorgunluktu. İkinci ve üçüncü seneler yorgun geçti. Hata yapma ihtimalim çok yüksekti. 2013'teki takımın büyüme, gelişme ihtimali çok yüksekti.

"Mesleki olarak yaptığım hatalı bir davranıştır. Ancak kendimi zihinsel olarak yukarıda hissetmiyordum. Dört kez istifa etmiş olabilirim, doğrudur"

Fenerbahçe'ye dönme ihtimali

"Fenerbahçe’ye dönmek benim karar verebileceğim bir şey değil. Yapabileceğim bir şey varsa hiç düşünmeden giderim. Ama sıra dışı bir durum olması lazım.

"Benim için zirve Fenerbahçe’dir. Ali Koç'a karşı herhangi bir kırgınlığım ya da kızgınlığım yok. Başkan olmasının ardından kalma ihtimalimin çok zayıf olduğunu biliyordum ama yine de istifa etmek yerine yutkunup, bekledim. Bu kararı veren kişi olmak istemedim.

"Bizim işimizde en önemli şey uyumdur. Bıraktığım takım çok uyumlu bir gruptu."

Daha fazla okuma