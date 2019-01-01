Aykut Kocaman: Bu atmosferde kazanılmış 1 puan yardımcı olacak

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ile , Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

60. dakikada Ryan Babel ile öne geçen Galatasaray'a cevabı 90+6. dakikada Jens Jonsson ile veren Konyaspor deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

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Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaman "Bu atmosferde kazanılmış bir puan kırılganlığı atmamız konusunda bize yardımcı olacak. İlk yarı biraz daha oyunun kontrolünü ele almalıydık ancak sıcak ve nem takımın biraz daha sahamızda beklememize sebep oldu. Galatasaray ikinci yarı topun hızını artırdı. İkinci yarıya tam tersine daha iyi başlamak istiyorduk ancak bu durumun içinden çıkamadık. Maçın iyi tarafıysa golden sonra normal oyunumuza dönmeye başardık. Rakip on kişi kaldıktan sonra da oyunu zorlama paslar yerine doğru paslarla son ana kadar taşıdık" ifadelerini kullandı.

"Mete Kalkavan'a saygısızlık yapmadım"

Mücadelenin 50. dakikasında sarı kart gören Ali Turan, maçın sonrasında bu pozisyona değindi. Tecrübeli oyuncu "Mete Hoca'ya bir şey söylemek istiyorum. İki kez yüzüme müdahalede bulunuldu. İkinci pozisyonda kanı gösterdim ve kimin yaptığını söyledim ancak sarı kart gördüm. Ben kendisine saygısızlık yapmadım" şeklinde konuştu.