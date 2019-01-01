Aykut Kocaman: Bırak gol olsun Serkan ya!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kaleci Serkan Kırıntılı'ya sitem etti.

İttifak Holding , Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında BtcTurk 'a sahasında 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Serkan Kırıntılı'nın 20. saniyede gördüğü kırmızı kart damga vururken, Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman da konyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Futbolun hatalar oyunu olduğunu söyleyen ancak Serkan'ın pozisyonda çok yanlış bir karar verdiğini söyleyen Aykut Kocaman, "Zor başlayan maçlardan biri oldu. Futbol çok hızlandı, anlık kararlar alınıyor. Serkan Kırıntılı için söyleyeceğim tek şey var. Bunu söylemem lazım" dedi.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Hata, bu oyunun çok doğal bir parçası. Biz evimizdeki son iki maçımızı geriye düştükten sonra çevirdik. Bırak gol olsun yani. O an, o kararı vermek çok zor. Bırak gol olsun. Çevirme şansımız var. 10 kişi kalsak bile kuvvetli oynayabilen bir takımız. Bırak Serkan ya, girecekse girsin. Onlarca hata yaptın, bundan sonra da yapacaksın. Zamanlama hatan var, bırak girsin. Artık üzülmenin anlamı yok. Unutup önümüzdeki haftaya odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı.