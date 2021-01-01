Aykut Kocaman, Başakşehir'in düşüşünü henüz durduramadı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de üst üste 5. mağlubiyetini aldı. 8 maçtır kazanamayan İstanbul ekibi, Aykut Kocaman ile çıktığı 4 maçı da kazanamadı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir'in çöküşü devam ediyor.

Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman ile yeni bir sayfa açan İstanbul ekibi, Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5. yenilgisini aldı. Ligdeki galibiyet özlemi de 8 maça çıkan turuncu-lacivertli ekip 24 puanla 18. sırada kaldı.

Aykut Kocaman, henüz etkisini gösteremedi

Galatasaray maçıyla göreve başlayan Aykut Kocaman, söz konusu mücadelede takımının sahadan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmasına engel olamadı. Ardından evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Medipol Başakşehir, Jimmy Durmaz'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki Göztepe maçında çıkış yakalamak isteyen turuncu-lacivertliler, yine başaramadı ve İzmir ekibine 2-1 yenildi. Bu akşam da evinde Trabzonspor'u ağırlayan Aykut Kocaman'ın ekibi, sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Medipol Başakşehir'in üretim problemi

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinden bu yana çıktığı son 4 maçta rakip filelere yalnızca 1 gol gönderebildi. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında 59. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle Aykut Kocaman dönemindeki ilk golünü kaydetmişti. Turuncu-lacivertliler, bu akşam Trabzonspor karşısında da skor üretme konusunda başarısız oldu.

Editör yorumu

Bazı başarısızlıkların sebebi sadece teknik olarak açıklanamaz. Psikoloji, futboldaki en önemli etkenlerden biri. Medipol Başakşehir'in mental anlamda bir yıkım içinde olduğu konusunda hemen hemen herkes hemikir. Önemli bir taraftar kitlesi, güçlü bir medyası olmayan bir takım şampiyonluğa ulaştığında, Şampiyonlar Ligi'nde dev kulüplerle oynadıktan sonra o takımın Süper Lig'e odaklanması hiç kolay değildir. İstanbul ekibi de bunu sorununu yaşıyor.

Kadroda ciddi bir değişim, bu mental yıkımı ortadan kaldırabilecek tek şey gibi görünüyordu. Zira bunun hamlelerini de devre arası transfer döneminde yaptılar. Şimdi Aykut Kocaman ile futbola başka bir boyuttan bakacaklar fakat bu tür metodik hocaların, yeni oluşan takımları düzlüğe çıkarmaları için zamana ihtiyaçları olur. Aykut hocanın da bu zamana ihtiyacı var fakat takımın puan durumundaki yerinin, bu geçiş sürecini daha sancılı hale getireceği kesin.

Futbolda bilimsel verileri her zaman kullanmaktan yana olan Aykut Kocaman'ın, bu süreçte oyuncular ile yakından ilgilenecek spor psikologlarını aktif hale getirmesi, krizin daha kolay atlatılması konusunda Medipol Başakşehir'e yardımcı olacaktır.