Aykut Kocaman: Başakşehir'i Galatasaray dışında zorlayacak takım yok

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gündeme dair açıklamalarda bulunurken casusluk iddialarına da değindi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımıyla gittiği Antalya kampında gündemi değerlendirdi ve özel açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, Sabah muhabirleri Volkan Demir ve Mustafa Nacar'a verdiği röportajda casusluk iddialarına, "Yardımcılar konusuyla ilgili G.Saray maçından sonra söyleyeceğimi söyledim. Onlarla ilgili yüzde 1 bile kuşkum yok. Yüzde 1 bile... Böyle bir kuşkuyla yaşayacak bir insan değilim. Bu işlerin içinde olacak insanlar değiller. Ben 12 ayda F.Bahçe'de yaşadıklarımı, bugün, yarın ne olabilir her şeyi içine alarak ilgililere anlattım. Eğer bilgiyse, bilgi budur." açıklamasıyla yanıt verdi.

"BAŞAKŞEHİR'İ G.SARAY ZORLAR"

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"Başakşehir yüzde 99 ilk ikinin içinde olur. Şampiyonluğu kaçıracak olsalar da tepede olacaklar. Bu çok net. Başakşehir'i bence Galatasaray dışında zorlayacak takım gözükmüyor. Beşiktaş nasıl hamle yapacak, Trabzonspor nereye kadar taşıyacak, onları bilmiyorum. Galatasaray Garry Rodrigues satışıyla dengesini koruyacaktır. Başakşehir'i en çok zorlayacak takım Galatasaray. İkinciyle sekizinci arasındaki takımları değerlendirecek olursak, ikincinin sekizinci olma ihtimali de yüksek, sekizincinin ikinci olma ihtimali de yüksek. Mali durumu iyi olan Anadolu takımları iyi tercihler yapabilirse, yukarıda kalmaya devam edecek. Daha aşağıya inersek, ilk 8'i tahmin etmekten daha zor."

"F.BAHÇE BURSA'YI YENERSE RÜZGÂRI ARKASINA ALIR"

Aykut Kocaman eski takımı Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını hakkında ise, "Fenerbahçe'nin ilk yarı performansıyla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ben ayrıldıktan sonra 3-4 ay boyunca hiç futbolla ilgim yoktu. Dünya Kupası'nı bile yarım yarım izledim. Kulüp içinden bana gelen talepler doğrultusunda her şeye olumlu yanıt vermeme rağmen, bitmek tükenmek bilmeyen bir saldırı ile karşılaştım. Saldırılar bir türlü bitmedi. Konyaspor'dan böyle bir teklif gelince, hiç düşünmedim bile... Pazarlık bile yapmadım. Başlayalım dedik, başladık. Fenerbahçe ile ilgili şunları söyleyeyim: Şu anda devre arası büyük umutlar var. Yeni bir hoca geldi. Yeniden bir şeyleri çevirmeye çalışıyor. Bursaspor maçı büyük hedef gibi gözüküyor. Eğer Bursaspor maçını kazanmayı başarabilirse Fenerbahçe, rüzgârı arkasına alarak bir sıçrayış yapabilir. Ancak bunun tersi de var. Bu kadar umut doluyken, eğer Bursaspor maçında istenmeyen bir sonuç alınırsa, zihinsel ve duygusal kırılmaya yol açabilir." açıklamasını yaptı.

"VAR COŞKUYU ORTADAN KALDIRDI!"

53 yaşındaki teknik direktör, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan VAR sistemi konusunda da düşüncelerini dile getirdi:

"Yanlış alışkanlıklar değişmediği sürece, VAR birkaç tane hatayı ortadan kaldıracak ancak kalan hatalarla beraber yaşama ve aynı sorunları konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Belki penaltı, kırmızı kart gibi, ofsayt gibi pozisyonlarda birtakım şeyler ortadan kalkacak. Ama yine sonuçta bir şeylere insanlar karar verdiği için 1 tane hata olacak. İşte o 1 tane hata bu kez kasıtlı yapılıyor diye tartışılacak."