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Sydney Jordan

Çeviri:

Ayase Ueda konusunda yeni gelişme! Fenerbahçe, mutlak üst düzey golcüyle anlaşmaya vardı

Transfers
Fenerbahçe
Feyenoord
R. Lukaku
A. Ueda

Transfer gazetecileri Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun haberine göre Romelu Lukaku ile Fenerbahçe kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler daha önce Feyenoord'un golcüsü Ayase Ueda için de teklif yapmıştı ancak Belçikalının olası transferinin Japon oyuncu açısından ne anlama geldiği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe, Napoli'ye yaklaşık 6 milyon euroluk bir teklif sundu. İtalyan kulübünün bu öneriyi reddettiği ve buna karşılık bir karşı teklif yaptığı bildirildi.

Napoli, Belçikalı golcü için yaklaşık 12 milyon euro talep ediyor. Romano'ya göre Fenerbahçe, Napoli'ye yeni bir teklif daha gönderdi.

Böylece tam anlaşmanın her geçen gün daha da yakınlaştığı görülüyor. Lukaku ile Fenerbahçe kişisel şartlarda zaten anlaşmış durumda, bu nedenle artık yalnızca iki kulübün uzlaşması gerekiyor.

Voetbal International'ın pazar sabahı aktardığına göre Fenerbahçe ayrıca Ueda için de teklif yaptı. Feyenoord'un Japon santrfor için yaklaşık 25 milyon euro istediği belirtiliyor.

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Teknik direktör Dévy Rigaux, Ueda'nın da Süper Lig'e transfer olmaya sıcak bakması halinde, anlaşmayı sonuçlandırmak için Türk kulübüyle masaya oturmaya hazır.

Lukaku'nun olası transferinin, Fenerbahçe'nin Ueda'ya olan ilgisi açısından ne anlama geldiği henüz net değil. Ancak Belçikalı oyuncuyla birlikte Türk devi kadrosuna en azından tecrübeli ve top saklayabilen bir santrfor eklemiş olacak.

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