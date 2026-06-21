Ayase Ueda, Japonya’nın Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyetinde başrolü üstlendi

Japonya, tıpkı Hollanda milli takımı gibi, Dünya Kupası’nda iki grup maçından 4 puan topladı. Güçlü bir ilk yarı performansının da katkısıyla, Meksika’nın Guadalupe kentinde zayıf bir performans sergileyen Tunus 0-4 mağlup edildi; bu sonuç, Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyet olarak kayıtlara geçti. Cuma günü İsveç ile F Grubu’ndaki son maçını oynayacak olan Japonya, aldığı 3 puan sayesinde Dünya Kupası’nda son 16 turuna çok yaklaştı.

Geçen hafta Hollanda'ya karşı bir puan alan Japon takımı, rüya gibi bir başlangıç yaptı. Sol kanattan gelen bir atak sonrasında Daichi Kamada yakın mesafeden golü attı. Japonya bu golün tadını çıkardı ve maçın yarım saatinde skoru ikiye katladı: Feyenoord'un forveti Ayase Ueda, ceza sahası dışından çektiği şutla topu sol alt köşeye gönderdi.

Japonya, maçın kontrolünü açıkça elinde tutuyordu ve zorlanan Tunus’tan pek bir tehdit görmüyordu. Hervé Renard’ın ilk kez teknik direktör koltuğuna oturduğu bu maçta, kaleci Aymen Dahmen, Japonya’nın bir başka atağında topu çizginin hemen önünde durdurdu.

İsveç’e karşı alınan utanç verici 1-5’lik yenilginin üzerinden bir hafta geçtikten sonra, yeni bir hayal kırıklığı yaşanma tehlikesi vardı; zira İsveç de Cumartesi günü Hollanda milli takımı tarafından aynı skorla mağlup edilmişti. Her halükarda Japonlar, devre bittiği anda oldukça memnun bir şekilde soyunma odasına çekildiler.

İkinci yarıda maçın gidişatı aslında pek değişmedi. Japonya kontrolü elinde tuttu ve rakibinin maça geri dönmesine izin vermedi. Hajime Moriyasu’nun takımı, maçın bitimine 20 dakika kala skoru kesinleştirdi. Ueda, Junya Ito’yu boş pozisyona çıkardı ve sağ kanat oyuncusu da soğukkanlılıkla golü tamamladı.

Böylece Guadalupe’deki tüm gerilim ortadan kalktı. Ueda, muhteşem bir ters vuruşla ve isabetli bir kafa vuruşuyla maçı noktaladı. Japonya, bu ezici galibiyet sayesinde Hollanda ile aynı puanda, yani dört puana ulaştı. Cuma günü, üç puanda bulunan ve Oranje’ye karşı aldığı utanç verici yenilginin intikamını almak isteyen İsveç ile karşılaşacak.

Tunus için ise Dünya Kupası iki maçın ardından sona erdi. İsveç ve Japonya’ya karşı alınan ağır yenilgiler, Renard’ın takımının eleme turlarına yükselmesini imkansız hale getirdi. Yine de Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında Hollanda ile bir maç daha oynanacak.