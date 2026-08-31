Ayase Ueda, resmen Feyenoord'dan Lille OSC'ye transfer oldu. Rotterdam ekibi, bu gelişmeyi pazartesi akşamı resmi kanalları üzerinden duyurdu. Japon futbolcu, Fransa'da 2030 yılı ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Ueda, Rotterdam ekibinin internet sitesine yaptığı açıklamada, “Burada herkesle birlikte yaşadığım tüm güzel anların ardından Feyenoord'dan ayrılmak beni çok duygulandırıyor” dedi. “Sadece minnettarlığımı dile getirebilirim.”

“Taraftarların ve kulüpteki insanların bana her zaman gösterdiği inanç ve güven için. Ve geçen sezon ortaya koyabildiklerimin tamamı için. Bunu Feyenoord'da gol krallığı unvanıyla tamamlayabildiğim için mutluyum ve geçen pazar De Kuip'te gol atmanın nasıl bir his olduğunu bir kez daha yaşayabildiğim için de ayrıca mutluyum.”

“Bu kulüpte geçirdiğim yılların bana kattıkları unutulmaz. Umarım bir gün yeniden yollarımız kesişir ve taraftarların benim için her zaman söylediği şarkıyı bir kez daha duyabilirim. Her şey için teşekkürler, harikaydı.”

Feyenoord, Ueda'yı 2023 yılında Cercle Brugge'den kadrosuna katmıştı. Forvet oyuncusu o tarihten bu yana kulüp formasıyla 112 resmi maçta görev yaptı; 43 gol attı ve 7 asist üretti.

Geçen sezon Hollanda Ligi'ni 25 golle gol kralı olarak tamamladı. Pazar öğleden sonra ADO Den Haag karşısında De Kuip'te son kez sahaya çıktı. Ueda fileleri havalandırdı ve attığı golle Feyenoord'a 2-2'lik beraberliği getirdi.

De Telegraaf daha önce en az 20 milyon avroluk bir bonservis bedelinden söz ederken, başta Voetbal International, Fabrizio Romano ve L’Équipe olmak üzere diğer kaynaklara göre bu rakam çok daha düşük. Son üç kaynak 15 milyon avrodan bahsediyor.