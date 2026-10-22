Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında alınan çarpıcı farklı galibiyetin ardından oyuncularına ayaklarının yere basması çağrısında bulundu. İspanyol teknik adam, Serie A'daki korkusuz ekibinin Stadio Giuseppe Sinigaglia'da fırtına gibi eserek konuk takımın teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskıyı büyük ölçüde artırmasını izledi.

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İspanyol teknik direktör tarihi zaferi övdü

Fabregas, Como Gölü kıyısında Manchester United'ı darmadağın etmelerinin ardından takımını rehavete kapılmaması konusunda uyardı. İlk haftada RB Leipzig'i de 4-1 yenen Como, ilk kez katıldığı bir UEFA turnuvasındaki ilk iki iç saha maçında en az dörder gol atan ilk İtalyan kulübü oldu. Ayrıca Como, AC Milan'ın ardından Avrupa'da İngiliz devini üç veya daha fazla gol farkıyla yenen ikinci İtalyan takımı oldu.

Korkusuz ev sahibi, dağınık konuk ekibi dağıttı

IMAGO

Diogo Dalot ilk 90 saniye içinde yakaladığı fırsatı harcadıktan sonra Nico Paz, 118. saniyede konuk ekibi cezalandırdı. Topu sol ayağına çeken Paz, falso verdiği vuruşla Senne Lammens'i mağlup etti. 22 yıl 43 günlük Arjantinli oyuncu, 2009 finalinde bunu başaran Lionel Messi'nin ardından bu turnuvada United'a karşı gol atan en genç ikinci Güney Amerikalı oldu.

Konuk ekibin teknik direktörü Carrick, toplam değeri 110 milyon sterlin olan Matheus Cunha ve Andrey Santos ikilisini devre arasında oyundan alıp yerlerine Carlos Baleba ve Amad Diallo'yu soktu. Ancak 325 gün sonra ilk kez ilk 11'de başlayan Matthijs de Ligt tökezleyince Paz, Tasos Douvikas'a golün pasını verdi. Ardından Baleba'nın pasını kesen Paz, 57. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Serie A kulübü için dönüm noktası niteliğindeki geceyi maçın ardından UEFA'ya değerlendiren Fabregas, şunları söyledi: “Çok mutluyum. Kulüp için tarihi bir gece olduğunu düşünüyorum ve çok mutluyuz. İyi bir performanstı. Oyuncular çok iyi mücadele etti ve iyi oynadı. Bu yüzden yolumuza devam edip daha da zorlamalıyız.”

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Sakatlıklardan etkilenen takımının böylesine kendinden emin oynamasını sağlayan maç öncesi konuşmasını anlatan İspanyol teknik direktör şöyle devam etti: “Bu sabah bazı şeyleri, bazı ilkeleri ve kim olduğumuzu konuştuk. Cesurca ve korkmadan oynamamız gerekiyor. Bence en önemli şey bu. Oyuncular büyük kalite ve güçlü bir karakter gösterdi. Her zaman karakterden ve bunlarla ilgili her şeyden söz ediyoruz ama bugün oyuncular aynı zamanda çok kaliteli oynadı.”

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Ev sahibi ekibin kalecisi Jean Butez, Diallo'ya gol izni vermedi. Ardından oyuna sonradan giren Kaiki Bruno'nun ortasında boşta kalan Jacobo Ramon, 76. dakikada kafayla dördüncü golü attı. Lammens ise Paz'ın hat-trick yapmasını engelledi. İkinci yarının ortalarında kaptan Bruno Fernandes'in yerine oyuna giren Joshua Zirkzee, uzatma dakikalarında Diallo'nun ortasını gole çevirerek skoru konuk ekip adına yalnızca biraz olsun teselli edici hâle getirdi.

Avrupa'nın köklü devlerinin artık takımıyla karşılaşmaktan korkacağı yönündeki görüşleri reddeden Fabregas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer Avrupa takımlarının Como'dan korktuğunu söylemem. İnanın, bütün kulüplere büyük saygı duyuyoruz. Bu turnuvada yeniyiz. Dolayısıyla, dediğim gibi, ayaklarımızı yere basmalı, çalışmaya ve çabalamaya devam etmeli, ardından geleceğin bizi nereye götüreceğine bakmalıyız.”

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Old Trafford'da baskı giderek artıyor

Getty Images

İtalya'da sakat dokuz oyuncusundan yoksun olan United'ın galibiyet hasreti yedi maça çıktı. Pazar günü rakibi Leeds United deplasmanında aldığı umut verici beraberliğin yarattığı olumlu hava da hızla dağıldı. Son düdüğün ardından Carrick, tribünde kalan deplasman taraftarlarına dönerek özür dilemek için defalarca ellerini kaldırdı. Bu hareket, Ole Gunnar Solskjaer'in Kasım 2021'de Watford karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından verdiği tepkiyi hatırlattı. Solskjaer, o maçtan 24 saat sonra görevden alınmıştı.