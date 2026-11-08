Diego Simeone, profesyonel kariyerinde Hansi Flick'i 3 kez mağlup eden tek teknik direktör konumunda. Eğer Atletico Madrid, bugün pazar günü Barcelona'yı yenerse, 1996 yılında Alman dördüncü liginde Viktoria Bammental ile başladığı antrenörlük kariyerinden bu yana Alman çalıştırıcıyı 4 kez yenen ilk teknik adam olacak.

Böylece Arjantinli teknik direktör, İspanyol "Marca" gazetesine göre, Metropolitano Stadı'ndaki merakla beklenen mücadele başlamadan dahi, Flick'in profesyonel futbol kariyeri boyunca ayağına batan en can sıkıcı diken hâline çoktan gelmiş durumda.

Simeone'nin önümüzdeki hafta milli araya zirvede girme ihtimalinin ve Levante karşısında Luis Aragonés'in 344 galibiyetlik rekorunu 192 maç daha az oynamasına rağmen eşitleyerek İspanya Ligi tarihinin en çok galibiyet alan teknik direktörü hâline gelmesinin ötesinde, Arjantinli, Flick'in karşılaştığı en büyük engel olduğu statüsünü de teyit etmeye yaklaşıyor.

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İki teknik direktör arasındaki karşılaşmalar neredeyse bir alışkanlık hâline geldi; ikisi 12 kez karşı karşıya geldi, bunlardan ikisi Flick'in Bayern Münih teknik direktörü olduğu dönemde, onu da Barcelona'nın başına geçtiğinden bu yana yaşandı. Terazi, yedi galibiyet ve iki beraberlik elde eden Alman çalıştırıcı lehine ağır bassa da, Flick, kendisini Simeone kadar rahatsız eden bir teknik direktörle karşılaşmadı.

Özellikle Flick'in Barcelona'ya gelişinden bu yana, Simeone ona acı verici darbeler indirmeyi başardı. Aralarındaki ilk karşılaşmada, 2024-2025 sezonunda Montjuic Stadı'nda Atletico ölümcül bir geri dönüş gerçekleştirerek 2-1 kazandı, kış şampiyonu oldu ve Simeone, İspanya Ligi'nde Barcelona sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

Ancak Flick için en acı verici iki mağlubiyet geçen sezon geldi; ilki 45 dakikada yenen dört gollü bir skorlaydı ve Atletico'nun Kral Kupası finaline giden yolunu açtı, ikincisi ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında alınan 2-0'lık yenilgiydi ki Barcelona bu sonucu rövanş maçında telafi edemedi.

Uzak geçmişe dönüş

Simeone'den önce Flick'i 3 kez yenen teknik direktörleri bulmak için, onun Bayern Münih'te adını duyurmadan önce Alman alt liglerindeki başlangıç dönemlerine geri dönmek gerekiyor.

Flick'i 3 kez yenen bir teknik direktör bulmak için 21 yıl geriye gitmek gerekiyor. Bu isim, 2005-2006 sezonunda Stuttgarter Kickers'ı çalıştıran ve üç galibiyetini de Flick'in Alman üçüncü ligi Regionalliga Süd'e çıkardığı takım olan Hoffenheim'a karşı elde eden Robin Dutt.

Ayrıca Hermann Gerland da, Bayern Münih'in ikinci takımının teknik direktörüyken Flick'e üç mağlubiyet yaşatmıştı; yaklaşık 15 yıl sonra ise Alman Milli Takımı'nda ve Bavyera ekibinde onun yardımcısı oldu.

Bundan iki sezon önce ise Hans-Jürgen Boysen, Schweinfurt 05 ve Kickers Offenbach dönemlerinde Flick'i üçüncü kez yenmişti. Daha öncesinde "Marca"ya göre, Gerd Schweickert, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında, Real Sociedad'ın şu anki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun da forma giydiği takım olan Vfhn ile, ardından 2003-2004 sezonunda SV 07 Elversberg ile Flick'e üstünlük sağlamıştı.