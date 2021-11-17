Axel Witsel'den çok acı Eden Hazard itirafı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentileri bir türlü karşılayamayan Eden Hazard'ın fiziksel durumu ülkesi Belçika'da da gündeme oturdu. Yıldız oyuncunun takım arkadaşı Axel Witsel Belçika basınına tartışma yaratan bir açıklamada bulunurken, Hazard'ın durumunu ortaya koydu.

Witsel ne söyledi?

Belçika'nın Galler ile oynayacağı maç öncesinde kadrodan çıkarılan Hazard'ın fiziksel durumuna göndermede bulunan Witsel, teknik direktörleri Roberto Martinez'in, kendilerine Hazard'ın üst üste iki maç oynayabilecek durumda olmadığını söylediğini belirtti.

Öte yandan Hazard'ın bir diğer takım arkadaşı Christian Benteke de bu tartışmaya dahil oldu. Hazard'ın sakatlık geçmişine değinen Benteke, "Artık oyununda temastan kaçındığını hissedebiliyoruz. Böyle bir sakatlık geçmişiniz varsa bilinçaltınızda bunu düşünmeniz kaçınılmaz. Eden'in artık beş ya da altı çalım atmaya veya sürekli top sürmesine gerek yok. Artık daha akıllıca hareket ediyor." dedi.

Bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde Real Madrid'de 10 maça çıkan Hazard bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösterememişti. Vinicius'un gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk sezonunda 16, ikinci sezonunda ise 14 La Liga maçına çıkabilmiş ve beklentilerin bir hayli uzağında kalmıştı.

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