Axel Kei, cuma günü Real Salt Lake ile sözleşme imzalamasının ardından MLS tarihindeki en genç oyuncu oldu.

Kei, ilk profesyonel sözleşmesini sadece 14 yıl 15 günlükken imzaladı ve 2004 yılında DC United ile 14 yıl 168 günlükken imzalayan Freddy Adu'nun 18 yıllık rekorunu kırdı.

Axel Kei, RSL'nin yedek takımı Real Monarchs için USL'de sadece 13 yıl, 8 ay ve 9 günlükken süre aldı ve Amerikan takım sporları tarihine adını en genç profesyonel sporcusu olarak yazdırdı.

Kei'nin şimdiye kadarki kariyeri

Fildişi Sahili'nde doğan Kei, babasının profesyonel olarak oynadığı Brezilya'da büyüdü.

Gencin ailesi, 2017'de San Diego, California'ya taşındı ve burada ilk olarak LA Galaxy'nin San Diego Gençlik Futbol Kulübü'nde oynadı.

Geçen yaz Kei, RSL Academy'nin U-15 takımının ilk MLS Next Cup Şampiyonası'na katılmasına katkı sağladı ve beş gol atarak turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

O zamandan beri, Kei öncelikle kulübün U-17 takımında oynadı ve altı maçta altı gol attı.

Şimdi RSL ile ilk profesyonel anlaşmasını imzaladı ve geleceğini; iki yıllık bir sözleşme ile kulübüne bağladı.

Ne söylendi?

RSL Genel Müdürü Elliot Fall, "Geçen yıl içinde Axel, ülkedeki en iyi hücum oyuncusu adaylarından birisi olduğunu kanıtladı.

“Yaşının çok ötesinde ve seçkin atletizmi onu gole çok yatkın bir oyuncu yapıyor. Önümüzdeki yıllarda, ligimizde çok gol atan bir futbolcu olacağını düşünüyoruz” dedi.

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