Ittihad'ın orta saha oyuncusu Cezayirli Houssem Aouar, futbol sahalarından uzak, kişiliğinin farklı bir yönünü ortaya koydu. Aouar, eğer futbolcu olmasaydı kendisini gazetecilik dünyasına götürebilecek eski bir hayalinden bahsettikten sonra, buna karşılık Ittihad kulübü içinde gerçekleştirmek istediği bir başka hedefi de açıkladı.

Suudi Ligi'ne transfer olduğundan bu yana El-Amid ile farklı bir tecrübe yaşayan Aouar, "Kora Break" programındaki görünümünde futbolla olan özel ilişkisinden söz etti. Oyuna olan tutkusunun yalnızca formayı giymekle sınırlı olmadığını, aksine oyunun farklı ayrıntılarına kadar uzandığını; oyunculardan ve maçlardan medyaya ve büyük turnuvalarda kulüplere eşlik eden gazetecilere kadar geniş bir alanı kapsadığını vurguladı.

Aouar için gazetecilik olası bir yoldu

Aouar, eğer futbolcu olmasaydı gazetecilik alanında çalışmaya yönelmesinin mümkün olabileceğini açıkladı. Medyaya olan ilgisinin, oyunun dünyasına yakın kalma, oyuncuları, maçları ve futbolu çevreleyen tüm ayrıntıları takip etme arzusundan kaynaklandığını belirtti.

Ittihad oyuncusu için bu, gelip geçici bir düşünce değildi; UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek için gazetecilerle birlikte seyahat etme fikrini sevdiğini açıkladı. Bu da onun sahanın dışından bile futbolla ne kadar bağlı olduğunu ve bu dünyanın bir parçası olarak kalma arzusunu yansıtıyor.

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Ancak Aouar'ın kariyeri onu farklı bir yola götürdü. Profesyonel bir oyuncu olduktan ve Lyon, Roma ve Ittihad ile önemli duraklardan geçtikten sonra, şimdi kendisini başkalarının hikâyelerini yazmak yerine kendi hikâyesini yazmaya olanak tanıyan bir konumda buluyor.

Ittihad'a transfer olmasıyla birlikte, Aouar ile oyun arasındaki ilişki taraftarlara, şehre ve kulübe daha çok bağlı bir tecrübeye dönüştü; özellikle de kendisini Suudi Arabistan'ın en çok taraftara sahip kulüplerinden birinin içinde ve sürekli olarak geliştiğini gördüğü bir ligde bulduktan sonra.

Aouar: Cidde bana futbolun gücünü hissettirdi

Cezayirli oyuncu, Cidde'deki yaşamdan hayranlıkla söz etti. Şehirde kendini çok rahat hissettiğini ve şehirle olan ilişkisinin artık yalnızca Ittihad oyuncusu olmasıyla sınırlı kalmadığını, arkadaşlar edindiğini ve ayrıntılarını sevdiği özel bir hayatı olduğunu vurguladı.

Aouar, Suudi Arabistan'da futbolun insanların hayatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğuna işaret etti. Şehrin, takımın sonuçlarına ve maçlarına açık bir şekilde tepki verdiğini belirtti; bu da onun Ittihad ile yaşadığı tecrübenin özel bir nitelik taşıdığını hissetmesine yol açıyor.

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Aouar, Suudi Arabistan'da futbolu çevreleyen taraftar tutkusunun dikkatini çeken en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyor; özellikle de taraftarların maçları yalnızca sportif bir olay olarak değil, günlük hayatın ayrıntılarından biri olarak ele almaları nedeniyle.

Ayrıca Suudi Ligi'nin yaşadığı gelişimi de övdü. Rekabetin güçlü hâle geldiğini, Avrupa'da bazılarında bulunan bu müsabakaya ilişkin algının zamanla değiştiğini; büyük oyuncuların varlığı ve teknik ile rekabetçi seviyenin yükselmesiyle bunun gerçekleştiğini vurguladı.

Yeni bir hayal: adını Ittihad efsaneleri arasına yazdırmak

Gazetecilik, Cidde ve Suudi Ligi hakkındaki konuşmalarının dışında, Aouar'ın Ittihad ile yaşadığı tecrübeye kariyerindeki sıradan bir duraktan çok daha ötesi olarak bakmaya başladığı görülüyor; özellikle de kulübün gücü, taraftar kitlesi ve şampiyonluk kazanma hedefi hakkında sık sık konuşmasıyla.

Bir zamanlar futbol yıldızları hakkında yazan bir gazeteci olabilecek olan oyuncu, artık Ittihad formasıyla etkileyici bir kariyer inşa etmeyi başarırsa, kendisi hakkında hikâyeler yazılan isimlerden birine dönüşme fırsatına sahip.

Bu hedefin değeri, Ittihad'ın sahip olduğu tarihi konum ve kulübün taşıdığı uzun bir miras ile taraftarlarının belleğinde iz bırakan isimler göz önüne alındığında daha da artıyor. Bu da El-Amid efsaneleri arasında bir yer arayan herhangi bir oyuncuyu, yalnızca iyi bir sezon geçirmekten çok daha büyük bir görevle karşı karşıya bırakıyor.

Aouar için o konuma giden yol sahadan başlıyor; güçlü performanslar sergilemeye ve şampiyonluk kazanmaya katkı sağlamaya devam etmekle, yıllar geçtikçe adının Ittihad forması giyen bir oyuncudan, adı kulübün tarihiyle özdeşleşen oyunculardan birine dönüşmesiyle.

Böylece Aouar'ın Ittihad'daki hikâyesi biraz farklı görünüyor; gazetecilik aracılığıyla futbola yakın olmayı hayal eden bir oyuncu, kendisi bu hikâyenin bir parçası oldu ve şimdi daha büyük adımı arıyor: El-Amid taraftarlarının unutmayacağı isimlerden biri hâline gelmesini sağlayacak bir miras bırakmak.