İttihad'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki serüveninin başında Al Shamal Katar karşısında takım kadrosuna geri döndü.

İttihad, bugün pazartesi günü, Asya turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında Al Shamal'a Hor'daki Beyt Stadı'nda konuk oluyor.

İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, maçın resmi kadrosunu açıkladı; kadroda, Suudi Roshn Ligi'nde Al Faisaly'ye karşı oynanan geçen maçı kaçıran Aouar'ın dönüşü de yer aldı.

Aouar orta sahada Senegalli Dion Lopy ve Kolombiyalı Richard Ríos'un yanında oynayacak; ayrıca Hollandalı Steven Bergwijn ile Ahmed El Ghamdi de kanatlarda görev yapacak.

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En büyük sürpriz hücum hattının merkezinde geldi; Alman teknik direktör, son dönemde sergilediği dikkat çekici performanslara rağmen Nijeryalı George Ilenikhena'yı kadro dışı bırakmaya karar verdi ve Faslı Youssef En-Nesyri'yi tek forvet olarak sahaya sürdü.

İttihad, 21 yıl aradan sonra Asya kupasını yeniden kazanmayı hedefliyor; kulübün son şampiyonluğu 2005'te gelmişti ve bu, 2004 sezonunun ardından üst üste kazanılan ikinci kupaydı.

Hatırlatmak gerekirse İttihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in geçen sezonundan çeyrek finalde, finale yükselen ve orada Al Ahli'ye kaybeden Japon takımı Machida Zelvia'ya mağlup olarak veda etmişti.

İttihad'ın kadrosu şu şekilde oluştu: